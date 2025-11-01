🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

Union SG kwam op een wel héél bijzonder manier op voorsprong tegen Zulte Waregem. Lothar D'Hondt raakte de bal aan waardoor Essevee balbezit verloor, en enkele tellen later het openingsdoelpunt slikte.

Zulte Waregem neemt het zaterdagnamiddag op tegen Union SG. Na een eerste helft waarin de bal goed op en neer ging, gingen we met 0-2 de rust in. Essevee begon goed, maar hét kantelpunt was de 0-1.

Bij het openingsdoelpunt kon niemand zijn ogen geloven. Zulte Waregem had balbezit en er werd een pass gegeven richting Erenbjerg. Scheidsrechter Lothar D'Hondt raakt de bal aan waardoor die van richting verandert, en plots door de benen van Erenbjerg gaat.

Lothar D'Hondt met een bijna-assist voor Union

Bij Essevee kijken ze meteen allemaal naar de ref, maar die laat doodleuk verder spelen. Union profiteert en scoort nog geen vijf seconden later de 0-1. Meteen gaat iedereen van de thuisploeg verhaal halen bij D'Hondt, maar die trakteert Nnandi op geel wegens protest.

De VAR zag er ook geen graten in en dus telde het doelpunt. Maar het was geen geldig doelpunt, dat is zeker. Voetbalkrant dook de regels in. "De bal is uit het spel wanneer hij een wedstrijdofficial (scheidsrechter) raakt en: een ploeg een veelbelovende aanval start, of de bal rechtstreeks in doel gaat, of het balbezit van ploeg verandert. In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal."

Dit doelpunt had bijgevolg dus nooit mogen tellen. Een argument voor D'Hondt is dat hij zou kunnen denken de bal niet geraakt te hebben, maar bij zo'n 'clear and obvious error' moet de VAR altijd tussenkomen.

Op sociale media regent het ondertussen reacties.

Ref met de bijna assist 😂

Wat een klote arbitrage hebben wij toch #ZWAUSG — Kaasman 🧀 (@VdMika) November 1, 2025