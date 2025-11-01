David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

Union SG won ondanks een gemiste strafschop uiteindelijk - minstens qua resultaat - nog vrij vlot met 1-4 bij Zulte Waregem. Na de wedstrijd was er heel wat te doen over de 0-1, maar ook over de strafschop van Union werd gesproken.

Meteen na de 0-1 ging de bal op de stip voor een strafschop na handspel van Anton Tanghe. En zo kon Kevin Rodriguez meteen zijn tweede van de avond gaan maken? Neen, want hij gaf de bal door.

Marc Giger mist strafschop, maar maakt het goed met twee goals

Marc Giger kreeg de bal van Kevin Rodriguez, omdat hij hem graag wilde trappen. En vervolgens ... miste de aanvaller. Later zou hij alles wel nog goedmaken met twee doelpunten, eentje vlak voor en eentje vlak na de rust.

"Ik ben heel blij, want het is de eerste keer sinds ik bij Union ben dat ik twee keer kan scoren in één wedstrijd. Het was heel mooi dat Kevin Rodriguez mij de strafschop liet trappen, al is het jammer dat ik hem miste."

Bal aan Giger geven was niet de afspraak

De spits liet nog weten in de catacomben van de Elindus Arena dat de misser zijn zelfvertrouwen geen knauw heeft gegeven. Na de wedstrijd liet ook David Hubert zich uit over de zaak een de coach was minder tevreden.





"Het is een dubbel gevoel. Enerzijds is het mooi dat ze het elkaar allemaal gunnen en ze onderling heel positief zijn naar elkaar toe. Maar Marc Giger was niet nummer twee of drie op het lijstje, dus het is niet aan Kevin om hem aan Marc te geven. Naar afspraken toe ben ik dus niet blij daarmee."