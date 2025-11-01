David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
| Reageer
David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG won ondanks een gemiste strafschop uiteindelijk - minstens qua resultaat - nog vrij vlot met 1-4 bij Zulte Waregem. Na de wedstrijd was er heel wat te doen over de 0-1, maar ook over de strafschop van Union werd gesproken.

Meteen na de 0-1 ging de bal op de stip voor een strafschop na handspel van Anton Tanghe. En zo kon Kevin Rodriguez meteen zijn tweede van de avond gaan maken? Neen, want hij gaf de bal door.

Marc Giger mist strafschop, maar maakt het goed met twee goals

Marc Giger kreeg de bal van Kevin Rodriguez, omdat hij hem graag wilde trappen. En vervolgens ... miste de aanvaller. Later zou hij alles wel nog goedmaken met twee doelpunten, eentje vlak voor en eentje vlak na de rust. 

"Ik ben heel blij, want het is de eerste keer sinds ik bij Union ben dat ik twee keer kan scoren in één wedstrijd. Het was heel mooi dat Kevin Rodriguez mij de strafschop liet trappen, al is het jammer dat ik hem miste."

Bal aan Giger geven was niet de afspraak

De spits liet nog weten in de catacomben van de Elindus Arena dat de misser zijn zelfvertrouwen geen knauw heeft gegeven. Na de wedstrijd liet ook David Hubert zich uit over de zaak een de coach was minder tevreden.

"Het is een dubbel gevoel. Enerzijds is het mooi dat ze het elkaar allemaal gunnen en ze onderling heel positief zijn naar elkaar toe. Maar Marc Giger was niet nummer twee of drie op het lijstje, dus het is niet aan Kevin om hem aan Marc te geven. Naar afspraken toe ben ik dus niet blij daarmee."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG
Marc Giger

Meer nieuws

Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

Union SG steviger leider na ruime zege bij Essevee, maar het gaat over één cruciale en bizarre fase

17:56
Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open" Reactie

Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"

19:20
🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt helpt Union aan doelpunt tegen Zulte Waregem

17:02
44
🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

🎥 Zulte Waregem pakt groots uit tegen Union SG met dank aan opbrengsten tegen KAA Gent

16:45
Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" Reactie

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

23:50
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident Reactie

Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident

23:39
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
1
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00
Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

Club Brugge behaalt vijfde nipte overwinning op rij en kan nu het vizier op FC Barcelona richten

20:10
🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

21:20
Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

20:30
🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren

21:10
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

19:30
"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

20:00
'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

19:30
3
Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

19:00
1
Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk

19:45
1
"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby Interview

"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby

18:30
Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

Karel Geraerts, Théo Leoni en Teddy Teuma beleven zeer slechte namiddag met Reims

18:00
Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

17:00
Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

Club-verdediger Joaquin Seys krijgt grote complimenten van JPL-coach: "Hij zal het ver schoppen"

17:00
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
3
Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00
2
Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

12:45
Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

15:45
Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

15:30
📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

15:00
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen Interview

🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

14:30
1
Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

14:15
Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

14:01
2
Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 13:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over Anderlecht - KV Mechelen: 3-1 Venom#13 Venom#13 over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren Venom#13 Venom#13 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Joske89 Joske89 over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem Erwin Wille Erwin Wille over Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..." w-b forever w-b forever over Beerschot laat er geen twijfel over bestaan voor clash met KV Kortrijk Mr_Rsca Mr_Rsca over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 pinantie pinantie over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Shooters Shooters over 🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved