Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Vandenbroeck laat zich scherp uit over die ene fase: "En toen ging de paraplu van de ref open"
Foto: © photonews

Zulte Waregem ging finaal zwaar onderuit tegen Union SG: 1-4. Na de wedstrijd ging het echter vooral over één zaak: de manier waarop de 0-1 tot stand kwam. Bij Essevee was het dan ook vooral sakkeren bij de vleet.

Scheidsrechter D'Hondt leek bij de 0-1 aan de bal te komen, waardoor Erenbjerg de bal niet kon spelen en er snel een tegendoelpunt viel via Kevin Rodriguez. 

Erenbjerg en Tanghe analyseren rustig

"Het is jammer, maar het is wat het is", opende Jeppe Erenbjerg de debatten in de mixed zone van de Elindus Arena. "Ik stond achter de ref en de bal veranderde van richting. We krijgen er niets voor terug, we moeten vooral naar onszelf kijken."

Eenzelfde gevoel leefde ook bij Anton Tanghe: "We moeten er niet verder over uitweiden. Het is een jammerlijke zaak en het heeft een invloed gehad op het resultaat, maar we krijgen te makkelijk de 0-2 tegen en ook na de rust slikken we heel snel een goal."

De analyse van de paraplu van D'Hondt

Coach Sven Vandenbroeck was strenger in zijn analyse. Hij sprak dan ook met de ref tijdens de wedstrijd, tijdens de rust én na de wedstrijd. "Wat hij zei? Het was vooral de paraplu opentrekken en dan kan je weinig zeggen."

"Tijdens de rust zei hij dat hij de bal niet had geraakt, na de match was het al wat anders. Het is jammer dat hij dat dan doet. Ik zag bij de fase de vierde ref al met de handen in zijn gezicht ... Dan stopt het praten."

Zulte Waregem
Union SG
Sven Vandenbroeck

