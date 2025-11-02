STVV STVV
1-0
Antwerp Antwerp
stvSTVV
antAntwerp
(Abdoulaye Sissako) Ryotaro Ito 16'
1-0
Datum: 02/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV
Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV
Foto: © photonews

Antwerp is er niet in geslaagd om zijn eerste zege sinds eind augustus te pakken in de competitie. Op het veld van Sint-Truiden ging Antwerp met 0-1 onder. Ito zorgde voor het enige doelpunt en na een rode kaart van Foulon was het vooral STVV dat vergat om de score aan te dikken.

Ito met 1-0

Met de overwinning in de beker als ontstekingsvlam, wou Antwerp tegen STVV de motor opnieuw in gang krijgen in de competitie. Maar STVV liet al na een kwartier zien dat het niet voor niets rond de top 6 van het klassement posteert. Eerst bracht Nozawa nog redding op een afstandsschot van Sebaoui maar niet veel later was het toch raak.

Nadat Foulon een voorzet wegkopte, kon Ito tot tweemaal toe uithalen. Zijn eerste poging strandde nog op de rug van Tsunashima maar de herneming ging via Diawara en de paal wel in doel. Het begin van een lastige avond voor dGreat Old.

Want 5 minuten later vielen de bezoekers met z'n tienen. Muja (ex-Antwerp) brak uit in de omschakeling maar dat was zonder Foulon gerekend die Muja nogal cynisch tegen de grond werkte aan de zijlijn. Foulon zei nog wel dat hij niet de laatste man was maar kreeg toch een rode kaart onder zijn neus geduwd van Verboomen.

Antwerp kansloos

STVV bleef domineren, zeker na de rode kaart, maar miste scherpte om de voorsprong te verdubbelen. Nozawa hield Antwerp recht met twee knappe reddingen, terwijl Van Den Bosch met een cruciale sliding erger voorkwam vlak voor rust.

Na de rust ging STVV verder op het elan van ervoor, ditmaal via Goto. De Japanse goalgetter werd makkelijk doorheen het hart van de Antwerp-defensie geloodst door Ito maar besloot op de paal. Ook Sebaoui kreeg dé kans om de 2-0 te scoren na een dramatische pass van Al-Sahafi door het centrum. Maar ook de winger vond de achterkant van het net niet, wel de voet van Antwerp-doelman Nozawa.

Zolang het 1-0 bleef, mocht Antwerp blijven hopen, ondanks amper 23% balbezit en een xG van 0.03 tot minuut 70. STVV sloeg zich bijna tegen het hoofd wanneer Van Helden een lange bal van Nozawa slecht inschatte waardoor Al-Sahafi de 16 in dook. Maar ook de Saoedi-Arabiër stuitte op een sterke Japanse doelman want Kokubo lag snel plat om redding te brengen.

IJdele hoop

Door een tactische ingreep van Wils kwam Antwerp toch wat vaker over de middellijn. Al helemaal in de slotfase waar STVV meer achteruit kroop om de 3 punten te verdedigen maar de bezoekers ook hun slotoffensief te gunnen. Maar buiten die ene opportuniteit van Al-Sahafi kwam er geen kans meer voor Antwerp.

Door de verdiende driepunter klimt STVV naar een vierde plaats in het klassement. Antwerp is na deze speeldag afgegleden naar de voorlaatste plaats. Enkel Dender vinden we nog onder de kampioen van 2023 terug.

Opstellingen

STVV STVV
Kokubo Leobrian   90' 6.76 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Juklerød Simen 90' 7.62 -
  • Nauwkeurige passes: 51/59 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Van Helden Rein 90' 7.73 -
  • Nauwkeurige passes: 98/102 (96.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
Taniguchi Shogo 90' 7.95 -
  • Nauwkeurige passes: 77/79 (97.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Hata Taiga 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sissako Abdoulaye A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/50 (98%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Yamamoto Rihito 90' 6.69 -
  • Nauwkeurige passes: 39/43 (90.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Muja Arbnor   68' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Ito Ryotaro 89' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 55/64 (85.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sebaoui Ilias 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Goto Keisuke   80' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1
Bank
Ferrari Andres 10' 6.52 -
Delpupo Isaias 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 1' 6.82  
Lambotte Hugo 0'  
Matsuzawa Kaito 22' 6.52 -
Nhaili Adam 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.33 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 24/54 (44.4%)
  • Balverliezen: 21
Van Den Bosch Zeno 90' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Kouyaté Kiki 70' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 6/14 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/12 (8.3%)
Tsunashima Yuto 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Somers Thibo 90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Diawara Mahamadou   43' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Benítez Mauricio   70' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Foulon Daam   22' 5.49 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Hamdaoui Youssef 60' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Al-Sahafi Marwan 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Janssen Vincent 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Bank
Corbanie Kobe 0'  
Praet Dennis 47' 5.71 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Babadi Isaac 20' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Thoelen Yannick 0'  
Bijl Glenn 20' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Bozhinov Rosen 0'  
Scott Christopher 30' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Dierckx Xander 0'  
David Gabriel 0'  
Herbeleef STVV - Antwerp

Vooraf

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
