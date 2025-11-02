Antwerp blijft in competitie in zelfde bedje ziek en gaat met z'n tienen kansloos onderuit tegen STVV

Antwerp is er niet in geslaagd om zijn eerste zege sinds eind augustus te pakken in de competitie. Op het veld van Sint-Truiden ging Antwerp met 0-1 onder. Ito zorgde voor het enige doelpunt en na een rode kaart van Foulon was het vooral STVV dat vergat om de score aan te dikken.

Ito met 1-0

Met de overwinning in de beker als ontstekingsvlam, wou Antwerp tegen STVV de motor opnieuw in gang krijgen in de competitie. Maar STVV liet al na een kwartier zien dat het niet voor niets rond de top 6 van het klassement posteert. Eerst bracht Nozawa nog redding op een afstandsschot van Sebaoui maar niet veel later was het toch raak.

Nadat Foulon een voorzet wegkopte, kon Ito tot tweemaal toe uithalen. Zijn eerste poging strandde nog op de rug van Tsunashima maar de herneming ging via Diawara en de paal wel in doel. Het begin van een lastige avond voor de Great Old.

Want 5 minuten later vielen de bezoekers met z'n tienen. Muja (ex-Antwerp) brak uit in de omschakeling maar dat was zonder Foulon gerekend die Muja nogal cynisch tegen de grond werkte aan de zijlijn. Foulon zei nog wel dat hij niet de laatste man was maar kreeg toch een rode kaart onder zijn neus geduwd van Verboomen.

Antwerp kansloos

STVV bleef domineren, zeker na de rode kaart, maar miste scherpte om de voorsprong te verdubbelen. Nozawa hield Antwerp recht met twee knappe reddingen, terwijl Van Den Bosch met een cruciale sliding erger voorkwam vlak voor rust.

Na de rust ging STVV verder op het elan van ervoor, ditmaal via Goto. De Japanse goalgetter werd makkelijk doorheen het hart van de Antwerp-defensie geloodst door Ito maar besloot op de paal. Ook Sebaoui kreeg dé kans om de 2-0 te scoren na een dramatische pass van Al-Sahafi door het centrum. Maar ook de winger vond de achterkant van het net niet, wel de voet van Antwerp-doelman Nozawa.

Zolang het 1-0 bleef, mocht Antwerp blijven hopen, ondanks amper 23% balbezit en een xG van 0.03 tot minuut 70. STVV sloeg zich bijna tegen het hoofd wanneer Van Helden een lange bal van Nozawa slecht inschatte waardoor Al-Sahafi de 16 in dook. Maar ook de Saoedi-Arabiër stuitte op een sterke Japanse doelman want Kokubo lag snel plat om redding te brengen.

IJdele hoop

Door een tactische ingreep van Wils kwam Antwerp toch wat vaker over de middellijn. Al helemaal in de slotfase waar STVV meer achteruit kroop om de 3 punten te verdedigen maar de bezoekers ook hun slotoffensief te gunnen. Maar buiten die ene opportuniteit van Al-Sahafi kwam er geen kans meer voor Antwerp.

Door de verdiende driepunter klimt STVV naar een vierde plaats in het klassement. Antwerp is na deze speeldag afgegleden naar de voorlaatste plaats. Enkel Dender vinden we nog onder de kampioen van 2023 terug.