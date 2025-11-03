Bondsparket vordert meerdere speeldagen schorsing voor Antwerp-speler Daam Foulon

Het bondsparket heeft zware straffen gevorderd na een bewogen speeldag in de Jupiler Pro League. Max Dean riskeert zes speeldagen schorsing, terwijl Daam Foulon één effectieve speeldag aan de kant kan moeten blijven.

Dit weekend werden er enkele rode kaarten uitgedeeld in de Jupiler Pro League. De opvallendste was die van Max Dean, die met een ware aanslag uitpakte op Maertens.

Hij kreeg van het bondsparket in totaal zes speeldagen schorsing gevorderd. Vier effectief en twee met uitstel. 1+1 voor zijn reactie en 3+1 voor de tackle zelf.

Drie speeldagen, waarvan twee effectief voor Foulon

Het bondsparket boog zich ook over de kaart voor Daam Foulon. De flankspeler van Antwerp beukte Arbnor Muja van het veld, terwijl die op doel kon afstormen.

Meteen rood dus, waardoor Antwerp nog 70 minuten lang met tien verder moest. Het bondsparket wil graag drie speeldagen schorsing zien, waarvan twee effectief.





"De speler keek niet naar de bal en had enkel oog voor zijn tegenstander", is de gedachtegang van het bondsparket volgens Het Nieuwsblad. Antwerp kan nog wel in beroep gaan.