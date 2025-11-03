Genoeg of niet? Deze straf riskeert Max Dean na aanslag op Maertens én zijn uitbarsting

Max Dean beleefde een dramatische avond tegen OHL: hij miste een penalty, kreeg rood na een brutale tackle en verloor de controle. Het bondsparket wil hem nu zes speeldagen schorsen (waarvan vier effectief).

Max Dean maakte zich zondagavond écht niet populair. De spits van KAA Gent viel in, miste een strafschop en pakte nadien donkerrood na een heel smerige tackle.

Het licht ging uit bij Dean, die Maertens langs achteren tackelde met een gestrekt been op kniehoogte. Gelukkig viel de schade bij Maertens mee. De aanslag van Dean blijft niet ongestraft.

Max Dean staat waarschijnlijk vier speeldagen aan de kant

Het bondsparket vorderde in totaal zes speeldagen schorsing voor de Buffalo, waarvan twee voorwaardelijk. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Drie effectief en één voorwaardelijk voor de tackle.

Dean begreep ook niet dat het een rode kaart was, en nadat Birger Verstraeten hem iets toeriep ging het helemaal fout. De Engelsman reageerde door fel in het wild te slaan. Hij moest tegengehouden worden door zijn ploegmakkers, maar wordt dus ook voor zijn buitensporige reactie gestraft.





Het bondsparket ziet er één speeldag effectief in en één speeldag met uitstel. Dat wil zeggen dat Dean naar alle waarschijnlijkheid vier speeldagen aan de kant moet staan. Verder kan er een boete van 5.000 euro volgen.