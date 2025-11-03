Antwerp in crisis: Paul Gheysens doorbreekt de stilte over Stef Wils

Na de nederlaag tegen STVV is de druk op coach Stef Wils groter dan ooit. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens bevestigt dat er intens overleg plaatsvindt over de toekomst van de trainer.

Er wordt druk overlegd bij Antwerp over de positie van coach Stef Wils. Zijn assistenten leiden de training op maandag, nadat er op zondag met 0-1 verloren werd van STVV. Vooral de manier waarop was pijnlijk. Voorzitter Paul Gheysens communiceerde heel open over de situatie.

"We zijn volop bezig met gesprekken", opent hij maandag bij Het Nieuwsblad. "We zijn aan het kijken wie nog mee wil, of er nog vertrouwen is, waar de negativiteit zich situeert. Dat het momenteel vierkant draait op het veld en er niet veel positiefs te zien is, is een feit."

Paul Gheysens zegt hoe het zit

"Dus uiteraard wordt er nu gekeken naar de trainer en de spelers. Maar geef ons een paar dagen om alles te overlopen", gaat de voorzitter van RAFC verder. De stoel van Wils wankelt, dat kan ook niet anders wanneer een club als Antwerp voorlaatste in het klassement staat. Volgt zijn ontslag binnenkort?

"Dat weet ik niet, dat zal afhangen van die gesprekken. Ik kan enkel zeggen dat het nog gebeurd is dat ploegen in een zwakke periode zitten en dan toch nog herrijzen. We zullen ons ook laten bijstaan door externe mensen om deze situatie te evalueren."





Dat is opvallend, want er staan toch al competente figuren aan de top bij Antwerp. "Ja, maar hoe meer mensen met kennis van zaken hoe beter. We gaan ons zo breed mogelijk laten bijstaan zodat we geen emotionele beslissingen nemen. Ik lees dat jullie mij eergevoelig noemen en dat ik daarom nu direct zou ingrijpen, maar dat klopt niet. Niemand verliest graag, maar ik ga niet over één nacht ijs", besluit Gheysens duidelijk.