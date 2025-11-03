Serge Gumienny houdt zich niet in over Antwerp-speler: Foulon: "Doet mijn bloed koken, levensgevaarlijk"

De crisis bij Antwerp verdiept zich: The Great Old verloor met 1-0 van STVV en zakt verder weg. De rode kaart van Daam Foulon veroorzaakte bovendien flink wat commotie, ook bij ex-ref Serge Gumienny.

De crisis is compleet bij Antwerp: The Great Old ging zondag met 1-0 onderuit tegen STVV. Het blijft nog maar de vraag of coach Stef Wils zal aanblijven, aangezien Antwerp op de voorlaatste plaats staat.

Hoewel het gewoon écht niet goed was, 90 minuten lang, liep het nog feller mis na de rode kaart van Daam Foulon. De flankspeler van Antwerp beging een domme fout op Arbnor Muja.

Serge Gumienny houdt zich niet in

Hij schakelde hem met hoge intensiteit uit, waarna Verboomen hem al snel rood gaf. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny had een duidelijke mening over de kaart.

"De rode kaart van Daam Foulon in STVV-Antwerp was in mijn ogen volledig terecht", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Dat soort fouten doet mijn bloed koken. "





"Hij raakte hem misschien niet op kniehoogte, maar probeerde zijn tegenstander wel op volle snelheid over de balustrade te stampen. Een levensgevaarlijke actie met die reclameborden naast het veld", besluit Gumienny.