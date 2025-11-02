🎥 Terecht of niet? Foulon pakt zijn eerste rode kaart ooit, Antwerp 70 minuten lang met 10 man

Antwerp beleeft een rampzalige start op bezoek bij STVV. Na het openingsdoelpunt van de Truienaars liep het nog slechter af: Daam Foulon kreeg zijn allereerste rode kaart ooit na een harde fout op Muja.

Antwerp neemt het zondagavond op tegen STVV, maar dat loopt nog niet zoals gepland. Voor The Great Old een match die eigenlijk gewonnen moet worden met oog op de top zes, aangezien STVV een kanshebber is.

Na een dik kwartier spelen kwamen de Truienaars op voorsprong na een doelpunt van Ryotare Ito (al kan het ook een eigen doelpunt van Diawara genoemd worden). Niet veel later ging het helemaal mis.

Foulon krijgt rood na stevige beuk op Muja

Antwerp liet ongelooflijk veel ruimte, en die werd door de thuisploeg benut. Arbnor Muja kon de flank af sprinten, maar Daam Foulon stond hem dat niet toe.

De Antwerp-speler beukte Muja van het veld en kreeg meteen rood van Nathan Verboomen. De VAR bekeek even of Foulon de laatste man was, en ging mee in de beslissing van de ref.





Het was de eerste rode kaart voor Foulon ooit in zijn carrière, maar wel meteen een met grote gevolgen. Antwerp zal zo'n 70 minuten met 10 moeten spelen.