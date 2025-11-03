Probleem voor STVV? Sterkhouder is einde contract en droomt van topcompetities

Ryotaro Ito is van steeds groter belang aan het worden voor STVV. De Kanarie scoorde al een paar belangrijke doelpunten en zo is de vraag steeds meer: wat gaat er met hem gebeuren? Hij droomt alvast van de grote competities.

Ryotaro Ito is van steeds groter belang aan het worden voor STVV. Hij was dit seizoen al een paar wedstrijden buiten strijd door een hamstringblessure, maar als hij speelt laat hij zich zien.

Dit seizoen was hij al goed voor vier goals en twee assists in 820 minuten. Daarmee is hij voor De Kanaries al van belang geweest elke 136,7 minuten.

De Japanner is einde contract in de zomer van 2026 en dus is de vraag of ze hem bij STVV wel gaan kunnen houden. Hij blikt alvast vooruit naar een mooie toekomst.

“Ik focus op STVV. Wat de toekomst brengt, daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen. Waar ik van droom? Mijn kans eens gaan in een topvijfcompetitie, waarom niet in Engeland of Spanje?”



