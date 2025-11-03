Peter Vandenbempt snoeihard voor Belgische topclub: "Zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar"

Antwerp zakt steeds dieper weg in de stand. Na 13 speeldagen staat The Great Old voorlaatste, en het vertrouwen in coach Stef Wils brokkelt af. Volgens Peter Vandenbempt lijkt zijn positie onhoudbaar.

Antwerp doet het dit seizoen enorm slecht. The Great Old staat pas voorlaatste na 13 speeldagen. Bestuursleden spraken onlangs hun vertrouwen nog uit over coach Stef Wils, maar het ziet er toch echt niet goed uit voor de trainer.

"De laatste twee wedstrijden, tegen Club Brugge en Eupen, waren hoopgevend, maar wat Antwerp gisteren presteerde was zowel onbegrijpelijk als alarmerend en onaanvaardbaar", stelt Peter Vandenbempt vast bij Sporza.

Moet Stef Wils aanblijven als Antwerp-trainer of niet?

"Stef Wils stelde achteraf dat zijn ploeg niet klaar was voor de wedstrijd. Dat is een uitspraak die als een boemerang in zijn gezicht kan terechtkomen. Daar is hij de hoofdverantwoordelijke voor", gaat de commentator verder. En eigenljk kwam Antwerp dan nog goed weg met slechts een 0-1-uitslag.

Het rapport van Wils ziet er gewoon slecht uit: 2 op 24, voorlaatste en slechts twee zeges in 13 wedstrijden. "Dat kan een trainer van een topclub moeilijk overleven, vrees ik", zegt Vandenbempt.





"Toeval wil dat er nu twee thuiswedstrijden volgen tegen, laat ons zeggen, rechtstreekse concurrenten: La Louvière en Dender, met de interlandperiode tussenin. Dan zal er vandaag minstens nagedacht worden en mogelijk beslist worden om in te grijpen. En ondanks alles zou dat niet onbegrijpelijk zijn als die beslissing valt."