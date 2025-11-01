Datum: 01/11/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 128 reacties
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen
Foto: © photonews

Besnik Hasi had vrijdag nog eens aangegeven hoeveel vertrouwen hij wel heeft in Nilson Angulo. En de geplaagde coach van Anderlecht werd daarvoor bedankt door zijn linkerwinger. Die toverde een assist en een goal uit zijn voeten en schonk Hasi daarmee een broodnodige zege.

Het eerste halfuur van Anderlecht-KV Mechelen was héél onderhoudend, om niet te zeggen dat het niveau zelfs heel goed was. Bon, als Anderlecht-watcher hebben we al véél slechtere wedstrijden gezien in ieder geval. De spelers van Anderlecht lieten alvast zien dat ze nog achter hun trainer staan.

Pluim voor de ref

Na 12 minuten had Bertaccini de score al geopend met een schot van buiten de zestien. Een pluim voor ref Bourdeaud'hui trouwens omdat hij liet doorspelen na een fout op Cvetkovic. Diezelfde Cvetkovic had even later de score moeten verdubbelen na een goeie actie van Hazard, maar hij schoot over.

Een misser die aan de overkant meteen werd afgestraft, want bij de eerste deftige aanval van KV Mechelen versnelde Antonio en Servais duwde de voorzet binnen. En nogmaals duurde het niet lang, want Anderlecht sloeg terug. Cvetkovic zette zijn misser van even daarvoor recht door een Angulo-actie af te ronden. 

Weeral Cvetkovic, Hasi heeft het zichzelf moeilijk gemaakt

Drie goals in zes matchen waarin hij in totaal 165 minuten speelde op het moment van zijn doelpunt. Da's geen slecht gemiddelde. Je kan je afvragen wat er was gebeurd als hij eerder zijn kans had gekregen. Hasi heeft het zichzelf daar volgens ons zelf moeilijk gemaakt door lang vast te houden aan Vazquez.

KV Mechelen voetbalde goed mee en maakte het Anderlecht ook wel lastig. Vooral toen ze door hadden dat Hey op snelheid vrij makkelijk te passeren was. Toch haalde paars-wit de rust met een voorsprong. En die wilden ze erna snel uitbreiden.

Angulo, zo reageer je op kritiek... Niet zoals Bertaccini

Daarbij werd naar Angulo gekeken. De Ecuadoraan had er enkele mindere weken opzitten, maar tegen KVM was hij top. De meest dreigende op het veld en dat hadden zijn ploegmaats door. Toen een verloren gewaande voorzet van Hazard veroverd werd door de winger moest hij zich nog voorbij twee man knokken.

Tot ieders verbazing deed hij dat ook en scoorde ook nog met een lage schuiver. Zo reageer je dus op kritiek. Hasi zal het graag zien. Iets minder blij zal hij zijn met de reactie van Bertaccini bij zijn vervanging. Die liet wel heel erg blijken dat hij het er niet mee eens was. Zoiets moet je geen twee keer doen bij Hasi.

KV Mechelen liet de kansen wel liggen. Lauberbach miste onbegrijpelijk de 3-2 voor een open goal en er waren ook  een paar counters die veel beter konden uitgespeeld worden. Hasi had al zijn wissels al in minuut 73 opgebruikt, maar Anderlecht kwam niet echt meer in de problemen. Hazard had de voorsprong nog kunnen uitdiepen, maar liet drie wenkende kansen liggen.

Besnik Hasi krijgt zo wat ademruimte tot... volgende week, wanneer Club Brugge op bezoek komt in het Lotto Park.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.07 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/14 (35.7%)
Meer statistieken
Camara Ilay 71' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 47/48 (97.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 58' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/41 (70.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 58' 7.53 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/61 (80.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Angulo NilsonA 75' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo  71' 7.91 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/13 (53.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
N'Diaye Moussa 15' 6.41 -
Meer statistieken
Verschaeren Yari 32' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 32' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sardella Killian 19' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 19' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.81 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Koudou Therence 90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 39/51 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Halhal Redouane 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 68/74 (91.9%)
Meer statistieken
Diouf Gora 85' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Antonio Bill A 58' 6.71 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Hammar Fredrik 58' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 6.86 -
  • Nauwkeurige passes: 35/42 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 5.78 -
  • Nauwkeurige passes: 38/50 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni   90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 53/57 (93%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lauberbach Lion 90' 6.04 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Servais Mathis 85' 7.69 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Bafdili Bilal 5' 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Raman Benito 32' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 5' 5.89  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Struyf Ian 4'  
Golic Lovro 0'  
St. Jago Tommy 32' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 36/39 (92.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo 0'  
Van Der Velde Xander 0'  
Herbeleef Anderlecht - KV Mechelen

Vooraf

LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

11:15

Vanavond ontvangt Anderlecht KV Mechelen in het Lotto Park, maar de sfeer bij paars-wit is allesbehalve ontspannen. Coach Besnik Hasi staat zwaar onder druk na de teleurste...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 02/11 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 02/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved