Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Besnik Hasi had vrijdag nog eens aangegeven hoeveel vertrouwen hij wel heeft in Nilson Angulo. En de geplaagde coach van Anderlecht werd daarvoor bedankt door zijn linkerwinger. Die toverde een assist en een goal uit zijn voeten en schonk Hasi daarmee een broodnodige zege.

Het eerste halfuur van Anderlecht-KV Mechelen was héél onderhoudend, om niet te zeggen dat het niveau zelfs heel goed was. Bon, als Anderlecht-watcher hebben we al véél slechtere wedstrijden gezien in ieder geval. De spelers van Anderlecht lieten alvast zien dat ze nog achter hun trainer staan.

Pluim voor de ref

Na 12 minuten had Bertaccini de score al geopend met een schot van buiten de zestien. Een pluim voor ref Bourdeaud'hui trouwens omdat hij liet doorspelen na een fout op Cvetkovic. Diezelfde Cvetkovic had even later de score moeten verdubbelen na een goeie actie van Hazard, maar hij schoot over.

Een misser die aan de overkant meteen werd afgestraft, want bij de eerste deftige aanval van KV Mechelen versnelde Antonio en Servais duwde de voorzet binnen. En nogmaals duurde het niet lang, want Anderlecht sloeg terug. Cvetkovic zette zijn misser van even daarvoor recht door een Angulo-actie af te ronden.

Weeral Cvetkovic, Hasi heeft het zichzelf moeilijk gemaakt

Drie goals in zes matchen waarin hij in totaal 165 minuten speelde op het moment van zijn doelpunt. Da's geen slecht gemiddelde. Je kan je afvragen wat er was gebeurd als hij eerder zijn kans had gekregen. Hasi heeft het zichzelf daar volgens ons zelf moeilijk gemaakt door lang vast te houden aan Vazquez.

KV Mechelen voetbalde goed mee en maakte het Anderlecht ook wel lastig. Vooral toen ze door hadden dat Hey op snelheid vrij makkelijk te passeren was. Toch haalde paars-wit de rust met een voorsprong. En die wilden ze erna snel uitbreiden.

Angulo, zo reageer je op kritiek... Niet zoals Bertaccini

Daarbij werd naar Angulo gekeken. De Ecuadoraan had er enkele mindere weken opzitten, maar tegen KVM was hij top. De meest dreigende op het veld en dat hadden zijn ploegmaats door. Toen een verloren gewaande voorzet van Hazard veroverd werd door de winger moest hij zich nog voorbij twee man knokken.

Tot ieders verbazing deed hij dat ook en scoorde ook nog met een lage schuiver. Zo reageer je dus op kritiek. Hasi zal het graag zien. Iets minder blij zal hij zijn met de reactie van Bertaccini bij zijn vervanging. Die liet wel heel erg blijken dat hij het er niet mee eens was. Zoiets moet je geen twee keer doen bij Hasi.

KV Mechelen liet de kansen wel liggen. Lauberbach miste onbegrijpelijk de 3-2 voor een open goal en er waren ook een paar counters die veel beter konden uitgespeeld worden. Hasi had al zijn wissels al in minuut 73 opgebruikt, maar Anderlecht kwam niet echt meer in de problemen. Hazard had de voorsprong nog kunnen uitdiepen, maar liet drie wenkende kansen liggen.

Besnik Hasi krijgt zo wat ademruimte tot... volgende week, wanneer Club Brugge op bezoek komt in het Lotto Park.