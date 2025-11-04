Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

KV Mechelen kon zaterdag geen punten meenemen uit het duel tegen Anderlecht. De ploeg kwam moeilijk in de wedstrijd en verloor met 3-1. Analist Patrick Goots gaf zijn visie op het verloop van de match en de rol van spits Lauberbach.

Goots over respect en gemiste kansen

Volgens Goots toonde KV Mechelen mogelijk te veel ontzag voor de tegenstander. De analist erkent dat een nederlaag tegen Anderlecht geen schande is, maar benadrukt dat de ploeg zich in de volgende wedstrijd moet herpakken.

De wedstrijd kende een moment waarop KV Mechelen dichterbij had kunnen komen. Lauberbach kreeg een uitgesproken kans, maar wist die niet te benutten. Goots verwijst naar een uitspraak van Besnik Hasi over dergelijke situaties: “Zelfs op training maakt hij ze niet”, zei de trainer van Anderlecht indertijd over zijn eigen speler.

Goots noemt de misser van Lauberbach een pijnlijk moment. “Ja, da’s extra pijnlijk voor Lauberbach. ’t Is een goeie spits, maar geen goalgetter.” Volgens hem had de aanvaller met een doelpunt een duidelijk antwoord kunnen geven op eerdere kritiek van Hasi.

Vooruitblik op duel tegen Union SG

De analist wijst erop dat KV Mechelen de nederlaag snel moet verwerken. De ploeg speelt binnenkort thuis tegen Union SG en Goots vindt dat daar een reactie moet volgen. Hij stelt dat het verlies tegen Anderlecht thuis weer rechtgezet moet worden.

De rol van Lauberbach blijft onderwerp van gesprek. Ondanks zijn inzet wordt hij niet gezien als een afwerker pur sang. Goots benadrukt dat de spits kwaliteiten heeft, maar dat hij in cruciale momenten tekortschiet in efficiëntie.



