La Louvière La Louvière
2-1
Cercle Brugge Cercle Brugge
ohllalLa Louvière
cerCercle Brugge
Thierry Lutonda 24'
1-0
1-1
90+2' Emmanuel Kakou (Gary Magnée)
(Jordi Liongola) Maxime Pau 90+3'
2-1
Datum: 02/11/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Cercle Brugge lijkt gelijkspel uit de brand te slepen, maar La Louvière houdt toch de drie punten thuis
Foto: © photonews

Cercle Brugge heeft een zure nederlaag geleden op bezoek bij La Louvière. De Vereniging leek nog een puntje te pakken met een late gelijkmaker, maar slikte ook nog de winning goal in de absolute slotfase.

Met zeven ongeslagen wedstrijden op rij, de laatste keer op 30 augustus, was de verplaatsing naar La Louvière op papier geen gemakkelijke voor Cercle. En dat bleek ook al snel. 

De Vereniging schoot wel het best uit de startblokken, maar kreeg halfweg de eerste helft wel een koude douche. Lutonda nam een afvallende bal in één tijd op de slof en knalde staalhard voorbij Delanghe binnen. 

Cercle Brugge reageerde, doelman Peano moest zich breed maken op een kopbal van Diakite. Tien minuten voor de rust kreeg de Vereniging dan een penalty voor een bal tegen de arm in de zestien. 

Ngoura nam de strafschop voor zijn rekening, maar zijn panenka strandde op de bovenkant van de lat. Een pijnlijke misser van de spits van Cercle, die een minuut later niet kon besluiten. De thuisploeg trok zo met een kleine voorsprong de rust in. 

Bij het begin van de tweede helft wees scheidsrechter Put nog eens naar de stip na handspel in de zestien, maar na tussenkomst van de VAR werd die beslissing teruggedraaid. De bal was op de arm gegaan en niet op de arm. 

Geen puntje voor Cercle Brugge na late gelijkmaker

Aanvallend stelde Cercle Brugge teleur en La Louvière verdedigde dan ook makkelijk. In de toegevoegde tijd was het dan toch prijs, Kakou buffelde een corner van Magnée binnen en leek Cercle een punt te bezorgen. 

Maar twee minuten later scoorde La Louvière toch de winning goal. Liongola kapte Kakou uit aan de achterlijn en legde terug tot bij Pau, die de 2-1 binnen knalde. Ook Cercle maakte zo kennis met de ijzersterke thuisreputatie van La Louvière. 

En zo boekte La Louvière zijn vierde zege van het seizoen en springt naar de tiende plaats. Cercle Brugge verloor zo voor de vijfde keer dit seizoen en staat op plaats veertien, enkel Antwerp en Dender staan nog onder hen. 

Opstellingen

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.39 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/34 (23.5%)
  • Balverliezen: 21

Liongola Jordi A   90' 6.45 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/26 (50%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 21

Faye Wagane 90' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 13/23 (56.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)

Okou Yllan 90' 7.17 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)

Alain Lamego Djibril 90' -
Lutonda Thierry 66' 7.58 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)

Maës Owen   90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/9 (44.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/9 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
  • Balverliezen: 25

Gueulette Samuel 66' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)

Ito Joël 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/8 (0%)

Mendy Oucasse 66' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)

Afriyie Jerry 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)

Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Beka Beka Alexis 0'  
Moussa Fall Pape 0'  
Yaya Guindo Mohamed 0'  
Pau Maxime  24' 7.76 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Maisonneuve Maxence 24' 6.8 -
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)

Bretelle Lucas 0'  
Benavides Dario 24' 6.64 -

 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Delanghe Maxime 90' 6.14 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)

Magnée Gary A 90' 7.47 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/57 (86%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
  • Balverliezen: 21

Utkus Edgaras 90' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 70/88 (79.5%)
  • Schoten op doel: 0/1

Kakou Emmanuel 90' 7.95 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)

Nazinho Flavio 83' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 37/51 (72.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
  • Balverliezen: 24

Diop Edan   90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 70/85 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 25

Gerkens Pieter 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)

Van der Bruggen Hannes 89' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 55/71 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1

Minda Alan 75' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)

Ngoura Steve 83' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Schoten op doelkader: 1

Diakite Oumar 75' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)

Bank
Warleson 0'  
Agyekum Lawrence 1' 5.98  

Erick 7' 5.6  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Adewumi Oluwaseun 7' 6.27  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)

Diaby Ibrahima 0'  
Jurado Heriberto 15' 6.05 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)

De Wilde Nils 0'  
Kouassi Krys 14' -
Ravych Christiaan 0'  
Herbeleef La Louvière - Cercle Brugge

