Cercle Brugge lijkt gelijkspel uit de brand te slepen, maar La Louvière houdt toch de drie punten thuis

Cercle Brugge heeft een zure nederlaag geleden op bezoek bij La Louvière. De Vereniging leek nog een puntje te pakken met een late gelijkmaker, maar slikte ook nog de winning goal in de absolute slotfase.

Met zeven ongeslagen wedstrijden op rij, de laatste keer op 30 augustus, was de verplaatsing naar La Louvière op papier geen gemakkelijke voor Cercle. En dat bleek ook al snel.

De Vereniging schoot wel het best uit de startblokken, maar kreeg halfweg de eerste helft wel een koude douche. Lutonda nam een afvallende bal in één tijd op de slof en knalde staalhard voorbij Delanghe binnen.

Cercle Brugge reageerde, doelman Peano moest zich breed maken op een kopbal van Diakite. Tien minuten voor de rust kreeg de Vereniging dan een penalty voor een bal tegen de arm in de zestien.

Ngoura nam de strafschop voor zijn rekening, maar zijn panenka strandde op de bovenkant van de lat. Een pijnlijke misser van de spits van Cercle, die een minuut later niet kon besluiten. De thuisploeg trok zo met een kleine voorsprong de rust in.

Bij het begin van de tweede helft wees scheidsrechter Put nog eens naar de stip na handspel in de zestien, maar na tussenkomst van de VAR werd die beslissing teruggedraaid. De bal was op de arm gegaan en niet op de arm.

Geen puntje voor Cercle Brugge na late gelijkmaker

Aanvallend stelde Cercle Brugge teleur en La Louvière verdedigde dan ook makkelijk. In de toegevoegde tijd was het dan toch prijs, Kakou buffelde een corner van Magnée binnen en leek Cercle een punt te bezorgen.

Maar twee minuten later scoorde La Louvière toch de winning goal. Liongola kapte Kakou uit aan de achterlijn en legde terug tot bij Pau, die de 2-1 binnen knalde. Ook Cercle maakte zo kennis met de ijzersterke thuisreputatie van La Louvière.

En zo boekte La Louvière zijn vierde zege van het seizoen en springt naar de tiende plaats. Cercle Brugge verloor zo voor de vijfde keer dit seizoen en staat op plaats veertien, enkel Antwerp en Dender staan nog onder hen.