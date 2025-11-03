Cercle Brugge-trainer Onur Cinel boos na wat zijn aanvaller plots deed: "Dit kan ik niet aanvaarden"

Cercle Brugge liet zich verrassen op het veld van RAAL La Louvière. Een gemiste panenka van Steve Ngoura en late tegengoals deden de Vereniging de das om in een pijnlijke 2-1-nederlaag.

Cercle Brugge ging zondag op bezoek bij RAA La Louvière. Het was voor de Vereniging een uitgelezen kans om punten te pakken, om zo uit de gevarenzone te klimmen.

Maar het liep mis. Na zo'n 24 minuten spelen kon Thierry Lutonda de thuisploeg op voorsprong zetten. Een dikke tien minuten later kreeg Cercle de kans om langszij te komen.

Een panenka op de lat... Een coach ziet liever andere dingen

Vanop de stip kon Steve Ngoura de Vereniging weer in de match brengen, maar hij liet dat na. En hoe. De 20-jarige aanvaller probeerde het met een panenka, maar die ging tegen de lat.

"Ik kan het hebben dat er verloren wordt tegen een goede ploeg, maar niet zoals vandaag tegen een ploeg die we altijd moeten kunnen kloppen. En zo een strafschop verprutsen, kan ik ook echt niet aanvaarden", zei Onur Cinel bij Het Nieuwsblad.

Emmanuel Kakou scoorde in het absolute slot de gelijkmaker, maar een minuut later stond de 2-1 alweer op het bord. Max Pau bezorgde RAAL zo alsnog de zege.