Bij Cercle Brugge zeggen ze waar het op staat: "Het is onaanvaardbaar"
Cercle Brugge verloor nu ook op bezoek bij La Louvière met 2-1. Het team staat door de overwinning van OH Leuven plots veertiende in de Jupiler Pro League. En dus is er toch wel wat te doen over de zaak stilaan bij De Vereniging.

Cercle Brugge had het meeste van de kansen en het balbezit op bezoek bij La Louvière in de splinternieuwe Easi Arena, maar ze deden heel weinig met hun kansen.

Pieter Gerkens streng voor zijn collega's bij Cercle Brugge

De dominantie leverde pas in het slot van de wedstrijd de 1-1 op, maar daarna werd uiteindelijk toch nog verloren met 2-1. En daardoor staat het team nu amper veertiende in de stand.

Trainer Onur Cinel was dan ook boos na de wedstrijd en was niet tevreden met het niveau van zijn team. En Pieter Gerkens viel zijn coach alvast niet in de rede: "De goal van La Louvière viel ook al uit de lucht. Uiteindelijk werkten we keihard om die gelijkmaker nog te scoren, maar dan geven we dat punt toch nog kinderlijk weg."

Druk op de ketel tegen OH Leuven?

"Dat is gewoon onaanvaardbaar, net zoals de manier van het nemen van die strafschop ook niet oké was. Wij zitten niet in de situatie om dat zo te doen, maar dat zal Steve ook wel beseffen", klinkt het streng in Het Nieuwsblad.

Volgens Gerkens moet het kinderlijk enthousiasme er gewoon uit. En liefst dringend, want volgende week wacht een thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Het is al van half augustus geleden dat Cercle nog kon winnen, dus er staat druk op de ketel stilaan.

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

