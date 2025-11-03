Furieuze Cercle-coach haalt snoeihard uit na nederlaag tegen RAAL: "Dit kan toch niet echt gebeurd zijn?"

Cercle Brugge domineerde RAAL, maar slaagde er niet in om ook maar één punt mee te nemen. Onur Cinel kon zijn ogen niet geloven.

Terwijl de volledige bank van Frédéric Taquin het veld op stormde om het bevrijdende doelpunt van Maxime Pau te vieren, wisten de bezoekers niet wat er allemaal gebeurde. Twee minuten eerder had Cercle nochtans La Louvière het zwijgen opgelegd door gelijk te maken op corner. Die extra tijd zal coach Onur Cinel nog lang blijven achtervolgen.

"Het is de eerste keer in dertien wedstrijden dat we zó ongelooflijk teleurgesteld vertrekken. Dit was een wedstrijd die onmogelijk te verliezen was. Daarvoor was ik ofwel gefrustreerd, ofwel tevreden, afhankelijk van het resultaat. Maar vanavond gaat het verder dan dat", begon hij op de persconferentie, héél scherp.

Te veel nonchalance op cruciale momenten

"Zoals bij die strafschop die je op zo’n manier gewoon niet mag nemen. Ik geloof nog altijd dat we in een nachtmerrie zitten, dit kan toch niet echt gebeurd zijn. We moeten ons excuseren bij onze supporters. Ondanks alle frustratie slagen we er nog in om in blessuretijd gelijk te maken, maar vervolgens verliezen we de bal op een kinderlijke manier. Het leek wel alsof we een jeugdploeg tegen een volwassen team zagen spelen", vervolgde Cinel.

Cercle domineerde nochtans grotendeels de wedstrijd, maar verkwanselde al zijn kansen. "In negen van de dertien wedstrijden hadden wij de beste expected goals, en toch winnen we er maar twee. Dat vat ons moeilijke seizoen goed samen. We hebben het jongste team van de competitie, daar was ik op voorbereid. Alleen had ik gehoopt dat het proces sneller zou verlopen dan nu. Al blijf ik wel positief."





Toch overheerst de frustratie. "La Louvière had thuis al vijf wedstrijden op rij geen doelpunt geïncasseerd, en dan krijgen wij een penalty… om die zó te nemen? We maken uiteindelijk wél gelijk, en geven daarna meteen zo’n cadeau weg? Ik ben erg teleurgesteld."