La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus

Promovendus La Louvière is nu al meer dan twee maanden ongeslagen. De sterke thuisreputatie bleef ook tegen Cercle Brugge overeind.

La Louvière leek op een derde gelijkspel op rij in eigen huis af te stevenen na de late gelijkmaker van Cercle Brugge, maar dankzij doelpunt van Pau diep in de toegevoegde tijd hield de promovendus toch de drie punten thuis.

"Dit zijn heel belangrijke punten. Het was echt onze kans om weer aan te sluiten bij de andere ploegen", zei Joël Ito achteraf bij onder meer Sporza. De openingsgoal van Lutonda halfweg de eerste helft kwam wel uit de lucht vallen.

"We plagen Lutonda vaak dat hij wat meer naar doel moet trappen, en vandaag scoort hij dan met zijn mindere voet." La Louvière gaf wel een penalty weg, maar Ngoura trapte die met een panenka op de lat.

La Louvière kan rekenen op sterke defensie en doelman Peano

Kakou scoorde in de blessuretijd nog de gelijkmaker, maar La Louvière scoorde dus toch nog de winning goal. "We geven, net zoals in de meeste wedstrijden, weinig kansen weg en met Peano hebben we ook nog een uitstekende keeper om ons te helpen wanneer dat nodig is."





La Louvière heeft nu al sinds eind augustus ongeslagen, geen enkele ploeg in België doet hen dat na. De promovendus is nu tiende na dertien speeldagen, op amper drie punten van de top zes.