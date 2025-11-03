Analyse Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in?

Jelle Heyman
Stef Wils wil het niet zeggen maar wij wel: Crisis is compleet in Antwerp. Grijpt bestuur in?
In 2023 kroonde Antwerp zich nog tot kampioen van de Jupiler Pro League; Maar dat Antwerp is ondertussen voltooid verleden tijd want ondertussen staat de club met stamnummer 1 er heel wat minder goed voor.

Crisis?

Ondertussen is het al meer dan twee maand geleden dat Antwerp nog eens de drie punten kon pakken in de competitie. Acht wedstrijden later kon het zelfs nog maar 2 punten rapen op 24. En die 2 punten dateren al van begin oktober en midden september. Daardoor is de Great Old helemaal afgegleden naar de voorlaatste plaats in het klassement. Kortom: het is crisis.

"Het woord crisis zal ik nooit in de mond nemen", reageert Antwerp-trainer Stef Wils meteen zelf op de persconferentie. "We staan niet op de plaats waar we thuishoren maar moeten wel gewoon doorgaan en hard blijven werken", is zijn analyse.

Het was trouwens de eerste keer dat we Stef Wils zo zagen op de persconferentie: zichtbaar gefrustreerd met wat zijn team op de mat gebracht had in de 1-0 nederlaag tegen STVV. Ontgoocheld dat zijn ploeg na enkele positieve signalen uit de voorbije wedstrijden opnieuw bij af lijkt te zijn.



Krijgt Wils cruciaal tweeluik?

Antwerp mag dan aan kwaliteit ingeboet hebben afgelopen zomer, een voorlaatste plaats zag niemand aankomen. Het noopt ons om de vraag te stellen of de stoel van Wils nu niet heel hard begint te wankelen. "Een ontslag? Daar denk ik niet aan. Ik probeer me te focussen op de dingen die ik kan beïnvloeden en dat is er niet één van. Ik ben alleszins niet uitgeblust en opgeven staat niet in mijn woordenboek", klinkt het enigszins strijdvaardig.

Maar of die strijdvaardigheid hem zal redden is nog maar de vraag. De komende twee speeldagen moet Antwerp tegen La Louvière en Dender. Een cruciaal tweeluik om de kar te keren. Neemt het bestuur de vlucht vooruit met het oog op de volgende duels om een schok door de kleedkamer te laten gaan of mag Wils blijven zitten?

