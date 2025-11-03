Reactie Muja hinkt op twee gedachten na zege tegen ex-club Antwerp: "Hopelijk kunnen ze snel de rug rechten"

Nadat hij Antwerp verliet in 2024 stond Arbnor Muja bijna twee jaar later met STVV op het veld tegen zijn ex-ploeg. Hij duwde hen met de Kanaries nog wat dieper in de put na een 1-0 overwinning.

Nadat STVV vroeg de score opende dankzij een doelpunt van Ito leek STVV helemaal zijn schaapjes op het droge te hebben na de rode kaart voor Daam Foulon. Maar die numerieke meerderheid konden ze niet volledig uitbuiten waardoor het 1-0 bleef en STVV tot in  het slot geconcentreerd moest blijven. 

“Er lag veel ruimte en we hadden het sneller moeten afmaken,” gaf Muja toe. “Als je de tweede en derde maakt, is de match gespeeld. Nu probeerden zij nog met lange ballen, maar we stonden goed bij stilstaande fases.”

De Truienaars klimmen door de driepunter naar plaats vier in het klassement. Muja was allerminst verrast door die tussenstand. “We hebben moeilijke matchen gehad tegen Union en Club, maar komen er nu beter uit. We mogen niet berusten en moeten voor meer blijven gaan.”

Antwerp

Voor Muja was het duel tegen zijn ex-werkgever er ook één met emoties. Hij werd in het verleden kampioen met Antwerp en blijft de club een warm hart toedragen. “Ik heb even met de staff gesproken, want Antwerp zit me na aan het hart,” zegt hij. “Ik vind het jammer hoe het nu gaat.”

Antwerp bengelt intussen op plaats 15 en lijkt in een sportieve storm terechtgekomen. Dat deed Muja zichtbaar weinig plezier. “Hopelijk rechten ze snel de rug,” gaf hij nog mee. Zo werd het voor hem een avond met gemengde gevoelens: een cruciale overwinning, maar ook bezorgdheid om een club die veel voor hem betekende.

