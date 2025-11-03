Een teken aan de wand? Assistenten van Stef Wils leiden training bij Antwerp

Na de pijnlijke 0-1-nederlaag tegen STVV lijkt de crisis bij Antwerp compleet. Coach Stef Wils staat zwaar onder druk, en het is afwachten of het bestuur hem nog langer het vertrouwen geeft.

De crisis bij Antwerp is ondertussen wel compleet. De 0-1-nederlaag tegen STVV was echt een dieptepunt. The Great Old speelde slecht, en moest dan ook nog eens 70 minuten lang met 10 spelen na een rode kaart voor Daam Foulon.

Dat hielp uiteraard niet. Antwerp had het nog moeilijker en kwam goed weg met 0-1. Peter Vandenbempt was al snoeihard na de nederlaag, nu blijft het afwachten of het bestuur dat ook is...

Overleg bij Antwerp

Het Nieuwsblad meldt dat hij maandag op de club aanwezig was, maar dat de training geleid werd door de assistenten van Wils. Dat gebeurt wel eens, maar daags na zo'n belangrijke nederlaag is het opvallend te noemen.

Er wordt overlegd bij de club, en dus blijft het afwachten of Wils nog een toekomst heeft bij The Great Old. Het zou in ieder geval de bedoeling zijn geweest om hem als trainer te behouden voor de komende weken.





Maar na zo'n tegenslag als tegen STVV volgt er misschien een nieuwe, negatieve, evaluatie. Nogmaals, het blijft dus afwachten, maar het wordt bijzonder heet voor Wils. Hij moet vrezen voor zijn job.