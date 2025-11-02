Wouter Vrancken struikelt over één heikel punt ondanks zege tegen Antwerp

Nadat Sint-Truiden in de competitie een beetje was weggezakt qua resultaten, konden de Kanaries thuis tegen Antwerp de drie punten wel verdiend thuis houden. Achteraf had Vrancken toch nog wel een puntje van kritiek.

Confrontatie

Wouter Vrancken had een speciale tactiek om zijn spelers klaar te stomen voor het duel tegen Antwerp. Na de winst van de bezoekers tegen Eupen in de beker, zeiden ze namelijk dat ze vol voor twee overwinningen op een rij gingen. "Daar heb ik ze mee geconfronteerd, dat Antwerp hier niet zomaar zou winnen."

En dat is duidelijk gelukt want STVV trok meteen het laken naar zich toe, zeker wanneer ze met een mannetje meer stonden. "Ik las ergens dat we overnamen vanaf de rode kaart van Antwerp maar dat vond ik toch niet", sneerde Vrancken naar de aanwezige pers. "De voorsprong was op dat moment gewoon terecht."

Efficiëntie

Alleen vergat Sint-Truiden het dan wel af te maken tegen 10 Antwerp-spelers: "Dan zou je het jezelf makkelijker maken en kan je rustiger de wedstrijd afwerken. Chapeau hoe ze zijn blijven spelen en kansen zijn blijven creëren zonder iets te forceren maar je moet ze afmaken", aldus Vrancken.







Na de overwinning komt STVV op een mooie 4e plaats te staan in het klassement maar Vrancken houdt de boot nog even af om een echte ambitie uit te spreken: "Play off 1? Dat wil ik niet gezegd hebben hoor. Voor hetzelfde geld daat die ene kans van Antwerp er wel in en waren we nu anders aan het praten."

Want inderdaad, ondanks een overwicht van 70% balbezit en een xG van 2.5 versus 0.28 had Antwerp met Al-Sahafi nog één grote kans om Antwerp toch nog op gelijke hoogte te brengen. "Als die binnen ging, had je die hele wedstrijd verkloot door één fase. Speltechnisch zat het goed, de efficiëntie moest beter", besloot hij kritisch.