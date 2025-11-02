Stef Wils haalt uit naar spelers na nieuwe nederlaag: "Domme fouten, dan raap je hier niets"

Wie dacht dat Antwerp de kar had kunnen keren na de overwinning tegen Eupen in de beker kwam bedrogen uit. Op het veld van STVV ging de Great Old namelijk opnieuw ten onder.

Rapport blijft slechter worden

2 op 24, dat is het magere rapport van Antwerp sinds hun laatste overwinning 24 augustus tegen KV Mechelen. Het is tekenend voor de vorm waarin Antwerp zit en hoe wankel de stoel van Stef Wils momenteel is bij de club die in 2023 nog kampioen van België werd.

"Ik wordt er niet moedeloos van", klonk het geprikkeld op een van de vele vragen op de persconferentie achteraf. "Opgeven staat niet in mijn woordenboek maar er moeten na de wedstrijd van vandaag juiste conclusies getrokken worden. Dat zal maandag gebeuren richting de wedstrijd van La Louvière", oordeelde Stef Wils.

Domme fouten

Eén van die conclusies voor Stef Wils was dat zijn spelers slecht aan de wedstrijd begonnen: "Als je niet klaar bent om een wedstrijd zoals deze te starten, wordt het moeilijk", was zijn analyse. "We wonnen amper duels en na de 1-0 volgt er nog een onnodige en domme rode kaart. Ik stoor me vooral aan ons wedstrijdbegin. Daardoor loop je achter de feiten aan en raap je hier niets."

Ondanks de vele kansen voor STVV had Antwerp genoeg aan één doelpunt om op gelijke hoogte te komen, maar dat viel niet. "In de tweede helft was het strijden om in de wedstrijd te blijven. Op een gegeven moment moet je risico gaan nemen en kregen we nog één kans met Al-Sahafi maar viel het doelpunt niet.





Eén man was wel op de afspraak voor Antwerp en dat was doelman Taishi Nozawa die maar liefst 7 reddingen moest doen. "Het is zijn taak om ons in de match te houden", antwoordde Wils nogal laconiek. "Maar ja, hij speelde zeker een van zijn betere wedstrijden. Omdat we defensief niet deden wat er gevraagd werd, dan wordt het moeilijk", besloot Stef Wils met een zucht.