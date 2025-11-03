Somers luidt alarmbel bij Antwerp: "Als groep moeten we hard in de spiegel kijken"

Thibo Somers zal zich wellicht wel een ander seizoen hebben voorgesteld toen hij afgelopen zomer de overstap maakte van Cercle Brugge naar Antwerp maar na 13 speeldagen staat Antwerp op plaats 15 in het klassement. Ook tegen STVV kon Antwerp niet winnen.

Vast in dezelfde fouten

Thibo Somers kon zich moeilijk verstoppen na de pijnlijke 1-0-nederlaag van Antwerp tegen STVV. “We beginnen te slordig aan de match en die rode kaart helpt natuurlijk niet,” klonk het scherp. “We wisten dat er nog een kansje zou komen om een punt te pakken, maar dat hebben we laten liggen.”

De wingback zag voor de zoveelste keer dit seizoen dezelfde fouten opduiken bij zijn ploeg: “We startten té zwak, en dat gebeurt te vaak dit seizoen,” zuchtte hij. “Met de positie waar we nu in zitten, kan dat niet meer. Laat dit een les zijn, ook al lijkt het elke week opnieuw te gebeuren.”

In de kleedkamer wordt het probleem al langer benoemd, maar volgens Somers moet het vooral in daden worden omgezet. “We moeten naar onszelf kijken en zien wat we kunnen doen om de ploeg te helpen,” benadrukt hij. “De intensiteit van de vorige wedstrijden konden we vandaag niet doortrekken.”Gesprek

Dat Antwerp nu op de voorlaatste plaats staat, is een wake-upcall voor velen binnen de selectie. “Voor veel jongens is het wel even schrikken,” geeft Somers toe. “We moeten als groep een stevig gesprek voeren: hóe gaan we dit oplossen? Want uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij ons op het veld.”

Volgens Somers is er dringend nood aan meer leiderschap binnen de ploeg. “Er is al gezegd dat er meer verantwoordelijkheid moet komen,” besluit hij. “Niet iedereen heeft dat in zich, maar het moet wel. Zeker nu jonge spelers extra coaching nodig hebben en misstappen gewoon niet meer geoorloofd zijn.”