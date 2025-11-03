Met gevolgen? Jonathan Lardot laat er geen enkele twijfel over bestaan na fase in Zulte Waregem - Union SG

Union SG kwam op een wel héél bijzonder manier op voorsprong tegen Zulte Waregem. Lothar D'Hondt stond in de lijn van de bal, waardoor Essevee balbezit verloor, en enkele tellen later het openingsdoelpunt slikte. Ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot liet zich uit over de zaak.

Er was veel te doen over de manier waarop de 0-1 tot stand kwam in de wedstrijd tussen Zulte Waregem en Union SG. En achteraf was ook coach Sven Vandenbroeck streng voor de arbitrage.

😬 | Zulte Waregem speelt de bal kwijt na een ongelukkige tussenkomst van de scheidsrechter. Union SG scoort meteen op de counter. 🤷‍♂️💢 #ZWAUSG



Ook heel wat analisten en ex-scheidsrechters lieten zich ondertussen uit over de zaak. En nu heeft dus ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot bij DAZN gesproken over de zaak.

“Als we de fase puur technisch bekijken, raakt de ref de bal niet en mag hij eigenlijk niets doen”, opende Lardot zijn betoog in Under Review.

“Alleen is dat puur technisch. Maar we moeten ook over gezond verstand en voetbalgevoel spreken. Als we deze fase bekijken, verwacht ik dat de ref het spel op dat moment affluit en herneemt met een scheidsrechtersbal. Het kost uiteindelijk niets om op dat moment te fluiten."