Union SG heeft er alweer een topper bij en ... Champions League speelt een bijzondere rol

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Foto: © photonews

Union SG haalde de drie punten op bij Zulte Waregem en blijft zo helemaal bovenaan het klassement. Marc Giger maakte met twee doelpunten opnieuw indruk. Hij lijkt zo stilaan klaar voor de volgende stappen.

Hoe het kan verkeren in een carrière. En hoe het snel kan gaan. Een paar maand geleden was er nog geen plaats voor Marc Giger op de spelerslijst voor de Champions League. Pas door een zware blessure van Fuseini werd hij alsnog toegevoegd.

Wake-upcall voor Marc Giger van Union SG

Toen was volgens Pocognoli nog duidelijk dat Giger nog stappen moest zetten qua intensiteit. Op enkele maanden is er alweer veel veranderd, zoveel is duidelijk. Dat geeft hij nu zelf ook aan na de zege bij Zulte Waregem.

"Dat ik niet op de lijst stond was een wake-upcall en het gaf vertrouwen dat ik er uiteindelijk toch bij was”, vertelde Giger zaterdag in de catacomben van de Elindus Arena. “Mentaal waren het tot dan niet de gemakkelijkste maanden geweest. Ik was vertrokken en ik wist dat ik nog beter moest doen."

Extra trainingsarbeid met Kevin Mirallas

Met extra trainingsarbeid - ook met Kevin Mirallas onder meer op positiespel en afwerking - is hij nu steeds beter geworden. Dat leverde tegen Zulte Waregem twee doelpunten op, waardoor hij nu echt de neus aan het venster steekt.

Ook coach David Hubert was tevreden: "Hij zet de juiste stappen en dat is goed. Hij zal nu opnieuw vertrouwen hebben getankt. Het zijn nog niet altijd de juiste keuzes, maar er is veel intensiteit en energie. Het is alleen maar positief."

