Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"

Op zijn 22e heeft Zeno Van Den Bosch al heel wat meegemaakt bij Antwerp. Maar een bekerduel zoals tegen STVV woensdagavond, dat went nooit.

31/10/2024

Antwerp gaat misschien wel door de minste periode sinds Zeno Van Den Bosch deel uitmaakt van de A-kern. Daarom was ook bij hem de ontlading des te meer voelbaar na de kwalificatie voor de kwartfinale van de Croky Cup. "En", pikt hij in. "Het is ook lang geleden dat we nog eens twee matchen op rij gewonnen hebben."

En dat klopt. We moeten al teruggaan naar 31 oktober 2024 (!) om twee overwinningen op rij te zien van Antwerp. Toen ook eentje in de competitie met daaropvolgend een bekerzege. Dat was wel tegen het ondertussen failliete Deinze. "En we deden het weer echt op de Antwerp-manier", gaat Van Den Bosch verder. "Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?"

Van Den Bosch had ook een bepalende factor in de kwalificatie want hij was een van de vier strafschopnemers bij Antwerp. "We hadden getraind en hij ging er op training lekker in. Toen wel in de andere hoek dan dat ik nu trapte", lacht hij luidop. "Maar ja, ik zag de doelman een stapje zetten en dan moet je ook geen risico's nemen."

Groepssfeer

Lees ook... Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker›Zoals de verdediger al aan gaf, maakte Antwerp het zichzelf knap lastig. Al kan de manier waarop de kwalificatie is behaald wel iets betekenen voor de groep. Daar treedt Gyrano Kerk, ploegmaat van Van Den Bosch, ons in bij: "Op zulke avonden kom je als groep echt goed bij elkaar en groei je naar elkaar toe", weet hij.

Met die goede groepssfeer gaat Antwerp alvast nog een lastige periode tegemoet. In de komende drie partijen ontvangt het nog Anderlecht en trekt het naar Gent, maar eerst volgt een thuismatch tegen KRC Genk. Daarom is Van Den Bosch ook voorzichtig op de vraag of de kentering is ingezet: "Zondag wacht Genk al, dat zal allesbehalve makkelijk worden", weet hij maar al te goed.