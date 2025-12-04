Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker

Na de mooie overwinning op het veld van KAA Gent kon STVV zich niet kwalificeren voor de kwartfinale van de Croky Cup. Op het veld van Antwerp moest Sint-Truiden het onderspit delven na strafschoppen.

Weerbaarheid

Het STVV van Wouter Vrancken kreeg de moeilijke opdracht om op het veld van Antwerp door te stoten naar de volgende ronde. Antwerp, dat net had gewonnen op het veld van Club Brugge en met Oosting een debuterende trainer op de bank had zitten.

De bezoekers kregen drie tegendoelpunten te incasseren maar kwamen ook driemaal weer po gelijke hoogte maar moesten na strafschoppen toch hun meerdere erkennen in Antwerp: "De weerbaarheid die we vandaag getoond hebben was weer fantastisch", aldus trainer Wouter Vrancken op de persconferentie.

"Het was een echte cupmatch met heel veel strijd", analyseert hij verder. "We hadden het lastig aan het begin van de partij, er was te weinig initiatief. Dat heb ik tijdens de rust prberen bijstellen en uiteindelijk kwamen we misschien wel tot de meeste kansen na 120 minuten. Het was zeker geen slechte prestatie maar we zijn wel uitgeschakeld."

Applaus voor Muja

Lees ook... Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"›En daarin treedt speler Arbnor Muja hem bij. "We gaan uit de beker maar met opgeheven hoofd", vertelt hij. "We hebben opnieuw ons eigen spel gespeeld, kansen gecreëerd en hadden kansen om door te stoten. We waren liever zelf door gegaan maar dat is nu eenmaal voetbal."

Het was niet toevallig dat uitgerekend Muja de pers te woord stond in de mixed zone van het Bosuilstadion. De winger speelde in een niet zo ver verleden nog bij Antwerp en veroverde er de dubbel. Bij zijn wissel werd duidelijk dat het Antwerp-publiek hem nog niet vergeten is. "Dat is altijd heel mooi om te zien. Ik draag Antwerp nog altijd een warm hart toe. Als je naar een ander stadion komt en je daar applaus krijgt... Dat wilt toch iets zeggen als voetballer", besluit hij.