Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
Antwerp-trainer Oosting debuteert meteen met felbevochten zege maar blijft kritisch: "Ben een perfectionist"
Een intensere manier om te debuteren bestaat er wellicht niet. Na 120 minuten en strafschoppen is Joseph Oosting erin geslaagd om Antwerp naar de kwartfinale van de Beker van België te loodsen.

Antwerp startte meteen goed aan zijn partij in de achtste finale van de Croky Cup en stond al snel 1-0 voor maar STVV kwam nog sneller op gelijke hoogte. Dat scenario herhaalde zich drie keer waardoor het na 90 minuten 3-3 stond. Uiteindelijk lukte het Antwerp om via strafschoppen de kwalificatie veilig te stellen.

Hoge druk

De gretigheid waarmee Antwerp aan de aftrap kwam, dat is alvast iets dat door Oosting werd ingegeven vertelt hij achteraf op de persconferentie. "Met het publiek achter je en de energie in het stadion, wil je de tegenstander meteen naar de keel grijpen. Dat is vandaag goed gelukt met hoge druk en een snelle balverovering."

Oosting staat nog niet lang op het trainingsveld bij Antwerp maar ziet dus zeker al wel elementen van zijn stijl terug op de grasmat bij Antwerp. "Bij de 2-1 zag ik enkele blauwprinten van waar we op getraind hadden met een snelle balverovering en lopende mensen. Dat is voor mij heel belangrijk als trainer om terug te zien op het veld."

De perfectie

Lees ook... Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVVEn toch hinkt Oosting op twee gedachten en is hij niet 100% tevreden moet hij bekennen. "Ik ben een perfectionist en streef naar perfectie. Er kan heel wat beter. In de eerste helft was er wel die verticaliteit na een balverovering maar we kwamen er te slordig uit. Ik zag wel enkele puntjes die beter konden", aldus Oosting.

"Maar", moet hij niet veel later toch bekennen "Soms moet je ook blij zijn dat je doorgaat en niet te veel op de details letten. Je wint als trainer liever na 90 minuten want als je drie maal scoort, win je gewoonweg liever. Maar misschien is dit wel een mentale boost voor de groep. En voetbal, dat is soms ook een mentaal spelletje', besluit de Nederlander.

