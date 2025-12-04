Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Sint-Truiden is dé seizoensrevelatie voorlopig. De Kanaries kamperen op een knappe vierde plek in de Jupiler Pro League en werpen zich op tot een kandidaat voor de top zes. Komend weekend ontvangt STVV Club Brugge, in een duel met een gevaarlijk randje voor de Limburgers.

STVV verloor eerder dit seizoen met 2-0 in Jan Breydel en zal ongetwijfeld wraak willen nemen voor die nederlaag. De Bruggelingen zitten bovendien niet in hun beste periode, waardoor het misschien een goed moment is om ze te treffen.

Wouter Vrancken en co beleefden in de Croky Cup wel een mindere generale repetitie. Na een doelpuntenrijke pot tegen Antwerp moesten de Limburgers na strafschoppen het hoofd buigen. En komend weekend moeten ze oppassen voor meer opdoffers.

Twee spelers dreigen geschorst te worden

Zo staan twee spelers van STVV op één kaart van een schorsing. Zowel Robert-Jan Vanwesemael als Abdoulaye Sissako hebben vier gele kaarten achter hun naam staan.

Het tweetal zal daardoor op scherp staan tegen Club Brugge en op moeten passen. Vanwesemael en Sissako zijn basispionnen en dus belangrijke krachten voor Vrancken die je niet wil missen.

Na de wedstrijd tegen Club Brugge staan bovendien nog enkele zware duels op het programma. Op speeldag 18 is RSC Anderlecht (uit) de tegenstander en op speeldag 19 KV Mechelen (thuis). Dat zijn momenteel twee directe concurrenten voor de top zes.