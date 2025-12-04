Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV

Lorenz Lomme
| Reageer
Wedstrijd tegen Club Brugge kent een zeer gevaarlijk randje voor STVV
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sint-Truiden is dé seizoensrevelatie voorlopig. De Kanaries kamperen op een knappe vierde plek in de Jupiler Pro League en werpen zich op tot een kandidaat voor de top zes. Komend weekend ontvangt STVV Club Brugge, in een duel met een gevaarlijk randje voor de Limburgers.

STVV verloor eerder dit seizoen met 2-0 in Jan Breydel en zal ongetwijfeld wraak willen nemen voor die nederlaag. De Bruggelingen zitten bovendien niet in hun beste periode, waardoor het misschien een goed moment is om ze te treffen.

Wouter Vrancken en co beleefden in de Croky Cup wel een mindere generale repetitie. Na een doelpuntenrijke pot tegen Antwerp moesten de Limburgers na strafschoppen het hoofd buigen. En komend weekend moeten ze oppassen voor meer opdoffers.

Twee spelers dreigen geschorst te worden

Zo staan twee spelers van STVV op één kaart van een schorsing. Zowel Robert-Jan Vanwesemael als Abdoulaye Sissako hebben vier gele kaarten achter hun naam staan.

Het tweetal zal daardoor op scherp staan tegen Club Brugge en op moeten passen. Vanwesemael en Sissako zijn basispionnen en dus belangrijke krachten voor Vrancken die je niet wil missen.

Lees ook... Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"Na de wedstrijd tegen Club Brugge staan bovendien nog enkele zware duels op het programma. Op speeldag 18 is RSC Anderlecht (uit) de tegenstander en op speeldag 19 KV Mechelen (thuis). Dat zijn momenteel twee directe concurrenten voor de top zes.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Antwerp
STVV
Robert-Jan Vanwesemael
Abdoulaye Sissako

Meer nieuws

Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?" Reactie

Zeno Van Den Bosch geniet na bekerduel: "Typisch Antwerp hé, waarom makkelijk als het moeilijk kan?"

07:40
Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

Hij is geboren in Brussel en opgeleid bij Leuven, STVV en Mechelen, maar wil naar WK met ander land

12:00
Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker Reactie

Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker

07:10
2
Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

Nozawa van schlemiel tot penaltyheld bij Antwerp na doldwaze bekeravond tegen STVV

23:25
Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

Vincent Kompany uit stevige kritiek op de arbitrage

12:00
"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV Reactie

"Arrogante" Kerk waarschuwt tegenstand na winst tegen STVV

06:00
2
DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal?

11:40
1
🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel Reactie

🎥 Mocht Club Brugge wel een strafschop krijgen? OHL bijt hard op de tanden, geef ook zelf uw oordeel

11:30
Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

Nieuwe boost op komst voor Antwerp? Donderdag is heel belangrijke dag

09:20
Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Reactie

Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet

10:55
2
Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

Jelle Vossen mocht nog eens in de basis starten: dit heeft hij te vertellen

11:00
Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

10:30
1
Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

Sterkhouder Westerlo verbaast: "Ik werkte in de Albert Heijn"

10:15
"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

"Grootste verlies voor Rode Duivels in 50 jaar"

10:00
2
Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

Brussel kleurt nog wat meer paars-wit: fans oog in oog met De Cat en Hazard op Grote Markt

09:40
Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht

09:00
6
Antwerp-trainer Oosting debuteert meteen met felbevochten zege maar blijft kritisch: "Ben een perfectionist" Reactie

Antwerp-trainer Oosting debuteert meteen met felbevochten zege maar blijft kritisch: "Ben een perfectionist"

00:16
Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard"

08:40
2
Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

Dit bekerscenario voor Vincent Kompany hadden Erik Van Looy of Jan Verheyen niet kunnen schrijven

08:20
Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

08:00
2
Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama

Enorme opluchting bij Union SG na nipt vermeden drama

07:20
Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

21:00
4
Gepikeerde Mechele heeft het veel moeilijker dan Hayen met de kritiek op Club Brugge en haalt uit naar de media Reactie

Gepikeerde Mechele heeft het veel moeilijker dan Hayen met de kritiek op Club Brugge en haalt uit naar de media

06:40
Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

Mogen de fans van Barça dromen? Deco klaarhelder over terugkeer Lionel Messi

07:00
1
Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

Vanhaezebrouck duidelijk: voor deze topclub wordt de top zes moeilijk

06:20
2
KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf Reactie

KAA Gent stoot door in de beker, De Vlieger moet wel iets toegeven achteraf

23:35
3
Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand

23:18
22
Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

Voormalige Antwerp-flop wordt geschorst door eigen club om wel héél vreemde uitspraken

21:40
Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

Standard-speler Ayensa wil nog wat kwijt over zijn zure uitspraken over Dender

23:00
1
KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

KAA Gent rekent af met Cercle Brugge en stoot door naar de kwartfinale

22:32
Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

Club Brugge heeft in Leuven late strafschop nodig om zich zonder verlengingen te plaatsen voor kwartfinales

22:31
🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao

22:45
7
Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

Erop en erover: Union SG bezorgt Zulte Waregem ferme opdoffer na stevige strijd

22:23
Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

22:30
2
Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

22:00
1
Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 05/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 06/12 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 07/12 Standard Standard
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Wát een save! Thibaut Courtois laat alle monden openvallen tegen Bilbao Shake spier Shake spier over Antwerp - STVV: 3-3 laszlo laszlo over Vrancken en STVV met "opgeheven hoofd" uitgeschakeld in de beker Nelvafrel Nelvafrel over DAZN-oplossing zoals in Frankrijk? Waar kijken we dit of volgend seizoen naar het Belgische voetbal? rinus michels rinus michels over Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand JaKu JaKu over Jackpot voor Genk én Anderlecht: "Allebei 30 miljoen euro waard" Vital Verheyen Vital Verheyen over Christian Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Stevige reactie op groot gerucht Green kill Green kill over Cercle Brugge verliest alweer, maar Onur Cinel is lovend over zijn ploeg en vreest niet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved