Analyse Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia presenteerde zich na de 7-0-zege tegen Liechtenstein als een coach die zijn missie voltooid heeft. Tussen de lijnen klopte hij zichzelf opvallend op de borst voor het bereiken van de vooropgestelde doelen. 

Zijn boodschap was duidelijk: ondanks de wisselvallige campagne heeft hij gebracht wat hem gevraagd werd. Dat zelfbewust optreden contrasteert echter fel met de kritiek die hem de laatste maanden heeft achtervolgd.

De sfeer is niet echt ontspannen

Die kritiek lijkt Garcia duidelijk te hebben geraakt. Het feit dat hij na de match niet met VTM wilde praten, is veelzeggend. Een bondscoach die net kwalificatie afgedwongen heeft, maar toch de nationale zender links laat liggen, stuurt een signaal. Het toont dat zijn relatie met bepaalde media ernstig onder druk staat. De sfeer is dus allesbehalve ontspannen, een opvallend spanningsveld op een moment dat feestelijkheid de boventoon zou moeten voeren.

Sportief gezien deed België dinsdag wat het moest doen: zich met een klinkende zege verzekeren van een ticket voor het WK 2026. Zeven grote toernooien op rij bevestigen de status van de Rode Duivels als vaste waarde op het mondiale podium. Maar dat succes verhult niet dat deze kwalificatiecampagne zelden overtuigde. Het was pas op de slotspeeldag dat de beslissing viel, iets wat we al jaren niet meer gezien hadden.

Garcia wil zelf de controle houden

Het gelijkspel in Kazachstan blijft daarbij een kantelpunt. De 1-1 in Astana was het resultaat van een slap optreden en legde de structurele problemen van deze campagne bloot. De groep was op papier niet van topniveau, maar de Duivels slaagden er zelden in dominantie te tonen. Dat Garcia niet al te diep wil ingaan op die wisselvalligheid en zegt dat het “voor een balans nog te vroeg is”, toont dat hij liever controle houdt over het narratief.

Tegelijk profileert Garcia zich als de man die de ploeg weer heeft opgeladen. “Ik wou twaalf miljoen Belgen verenigen en ik denk dat ik daarin geslaagd ben”, zei hij. Die uitspraak straalt ambitie uit, maar ook een zekere zelfverzekerde symboliek: hij wil niet enkel sportieve resultaten claimen, maar ook morele en emotionele verdiensten. Dat is een coach die niet alleen een kwalificatie verkoopt, maar ook leiderschap en identiteit.

Contrast tussen zelfbeeld en perceptie van de buitenwereld is groot

Het benadrukken van de moeilijkheden waarmee hij bij zijn aantreden werd geconfronteerd, past in datzelfde patroon. Zijn verwijzing naar een ploeg “op de knieën”, de nabijheid van degradatie in de Nations League, en het verlies van de status als wereldnummer één creëert een verhaal waarin hij de ploeg stabiliteit en richting heeft teruggegeven. Door te zeggen dat anderen dachten dat deze groep “makkelijk” zou zijn, zet hij zichzelf neer als degene die de realiteit wél juist inschatte.

Toch blijft het contrast tussen zijn zelfbeeld en de perceptie in de buitenwereld groot. De sportieve realiteit – kwalificatie verzekerd – staat naast een brozere vertrouwensband met sommige media en een publiek dat niet altijd overtuigd is. Een onnodige strijd en eentje die hij moeilijk kan winnen.

Garcia heeft zijn doelen gehaald, maar de manier waarop hij nu communiceert, verraadt dat hij de kritiek niet heeft losgelaten. Dat maakt deze kwalificatie minder eenduidig feestelijk dan de 7-0-score doet vermoeden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Rudi Garcia

Meer nieuws

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

12:00
2
Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
6
Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

08:40
5
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
4
Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

13:00
1
Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

11:40
14
Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

16:15
Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

01:17
10
Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

16:00
🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

15:00
5
Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
1
'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

15:30
2
Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

12:20
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
7
Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

14:20
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

14:00
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Reactie

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

07:10
24
Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

13:30
SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

13:15
Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
13
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
1
Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

12:40
'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

12:35
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
1
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
5
"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald De derde helft

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

11:00
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
12
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
2
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
43

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Mr bacardi Mr bacardi over Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026 Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust' Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels André Coenen André Coenen over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge Dave79 Dave79 over 🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Impala Impala over Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" cartman_96 cartman_96 over Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg LordJozef LordJozef over Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved