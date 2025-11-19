Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

Axel Witsel stond dinsdag duidelijk met een krop in de keel op het veld. Al vóór de aftrap voelde hij de emotie opborrelen tijdens zijn terugkeer naar Sclessin. "Ik had al kippenvel vóór de match", vertelde hij.

Geen Rode Duivel die harder vierde na de match dan Axel Witsel. “Ik heb hier dertien jaar gespeeld en ik heb heel veel te danken aan Standard. Ik ben heel trots dat ik vandaag opnieuw hier kon spelen.”

De ervaren middenvelder benadrukte hoe belangrijk de overwinning was voor de nationale ploeg. “Het was superbelangrijk om te winnen en een goede wedstrijd neer te zetten. We hebben ons werk gedaan: we waren serieus in de verdediging én in de aanval. Daar ben ik heel tevreden mee.”

Witsel prees ook de sfeer binnen de spelersgroep. Volgens hem groeit de cohesie met elke wedstrijd. “De sfeer is echt heel fijn. Het team groeit match na match en dat voel je. Ik geniet van elk moment, want ik heb natuurlijk geen tien jaar meer te gaan in mijn carrière.”

Axel Witsel wil absoluut naar het WK

Het WK komt stilaan dichterbij en ook Witsel hoopt erbij te zijn. “Natuurlijk wil ik naar het WK. Dat spreekt voor zich. Maar uiteindelijk beslist de coach. Ik kan alleen alles geven en tonen dat ik mijn plek verdien.”





Toch ziet de middenvelder nog werkpunten voor de ploeg. “Wat we nog kunnen verbeteren, zijn de verbindingen tussen ons: nog meer automatismen, nog meer onderlinge kennis. Dat komt met tijd en ritme.”

Daarom kijkt Witsel al uit naar de oefenduels in maart. “De matchen tegen de Verenigde Staten en Mexico worden belangrijk. Dat zijn teams waartegen we zelden spelen. Perfecte tegenstanders om onze spelpatronen verder aan te scherpen en ons klaar te stomen voor wat komt.”