Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

De Rode Duivels hebben zich gekwalificeerd voor het WK. En daarmee is zowat alles van waarde gezegd over de 7-0 tegen Liechtenstein, zo lijkt het wel. Er was de voorbije week na het puntenverlies in Kazachstan wel wat kritiek op de bondscoach.

De voorbije dagen was er heel wat kritiek op bondscoach Rudi Garcia. En die had daar zelf ook wel een en ander over te vertellen - wat hem spontaan opnieuw op een aantal scherpe uitlatingen kwam te staan.

Werk aan de winkel voor Rode Duivels?

Zelf wilde Rudi Garcia niet te veel meer zeggen over het gelijkspel in Kazachstan. Volgens hem had het ook gewoon een ruime overwinning kunnen worden in Astana.

"Ze hadden inderdaad met 1-4 kunnen winnen tegen Kazachstan zoals Garcia zegt, dat klopt. Ze moeten beter afwerken", beseft Marc Degryse in zijn analyse bij VTM.

Hebben de Rode Duivels progressie gemaakt?

Maar hij ziet toch grotere problemen: "De hele campagne was te veel met vallen en opstaan. De vraag is ook of er progressie is gemaakt. Dat zijn allemaal dingen voor een toernooi, voor een WK ... Je moet in een trainer geloven."





"De spelersgroep is het belangrijkste. Ik denk niet dat het de bedoeling was van Doku om de trainer aan te vallen. Ik denk dat ze nog in hem geloven, maar de communicatie moet beter. Iedereen moet op dezelfde golflengte zitten. Als dat lukt, dan moeten we hem als trainer naar het WK laten gaan."