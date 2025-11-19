Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

De Rode Duivels wonnen met 7-0 van Liechtenstein in Luik. Alles peis en vree dus? Neen, allerminst. Bondscoach Rudi Garcia sprak voor de wedstrijd wel nog met Gilles De Bilde, maar weigerde dat achteraf.

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Zo weigerde hij onder meer het interview met Gilles De Bilde van VTM en liet hij zich interviewen door iemand van Het Laatste Nieuws.

Agitatie bij bondscoach Rudi Garcia

Vooraf was er ook al een interview met Gilles De Bilde en ook toen was de spanning al te snijden. Hij leek zichtbaar geïrriteerd door een vraag over het FIFA-klassement van De Bilde.

Het viel ook de analisten op dat er wel wat agitatie was. "Redelijk kregelig op zijn persconferenties. Hij wilde het niet meer hebben over Kazachstan de voorbije dagen", opende Maarten Breckx bij VTM tijdens de live-uitzending.

Mogen de analisten kritisch zijn?

Toby Alderweireld pikte als gewezen Rode Duivel meteen in: "We mogen kritisch zijn. Het lijkt alsof hij denkt dat we hem willen aanvallen. We mogen verwachten dat het beter wordt, maar hij is niet blij met de Belgische pers."





"Ik denk dat het normaal is", gaf Gert Verheyen dan weer aan. "Hij neemt het heel serieus en hij hoopt dat iedereen hem geweldig vindt omdat hij de doelstelling haalt, maar je moet er ook maar tegen kunnen."