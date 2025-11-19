Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

De Rode Duivels speelden deze interlandbreak tegen Kazachstan en Liechtenstein. Zonder Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku op het veld. En zonder Jan Mulder in de studio van VTM.

De kijkers was het mogelijk al opgevallen: zowel deze interlandperiode als de vorige geen Jan Mulder in de studio van VTM of langs het veld. Wel onder meer Gert Verheyen en Toby Alderweireld, eerder ook al Timmy Simons en Heleen Jaques rond Maarten Breckx en Marc Degryse.

Jan Mulder maakt plaats voor de jeugd

De 80-jarige Mulder lijkt vervangen, zonder dat daar veel ophef rond gemaakt is. De gewezen topvoetballer van RSC Anderlecht en voetbalkenner zal ook niet meer terugkeren, zo geeft hij zelf aan.

"Er brak een nieuw seizoen aan. Gingen ze liever door met jeugd. Nou, dat vond ik goed. Zo’n omverwerpend nieuws vind ik het niet. Ik heb het achter mij gelaten", aldus Mulder in HUMO over de hele zaak.

Jan Mulder zal het niet meer komen uitleggen op VTM

Doordat Mulder het nu niet meer op televisie moet komen uitleggen, volgt hij naar eigen zeggen de Rode Duivels ook niet meer zo intensief als daarvoor.





Toch zal hij blijven supporteren voor de Rode Duivels, ook al is hij nu - althans op televisie - analist op rust geworden. "Het ziet er heel goed uit voor de Rode Duivels", klinkt het.