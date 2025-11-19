"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

De Rode Duivels wonnen met 7-0 van Liechtenstein in Luik. Alles peis en vree dus? Neen, allerminst. Bondscoach Rudi Garcia sprak voor de wedstrijd wel nog met Gilles De Bilde, maar weigerde dat achteraf. Wat is de reden?

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Zo weigerde hij onder meer het interview met Gilles De Bilde van VTM en liet hij zich interviewen door iemand van Het Laatste Nieuws.

Onmin met Gilles De Bilde

Vooraf was er ook al een interview met Gilles De Bilde en ook toen was de spanning al te snijden. Hij leek zichtbaar geïrriteerd door een vraag over het FIFA-klassement van De Bilde, waarop de analisten een en ander te zeggen hadden.

Na de match wilde Garcia De Bilde zelfs niet te woord staan. Tegen Het Laatste Nieuws gaf hij aan dat er fake news zou zijn verspreid en dat de 'echte journalisten' daar moeten tegen ingaan.

Lek vanuit de bond als reden?

De negatieve berichtgeving die de voorbije dagen naar buiten was gelekt over onvrede bij de top van de Belgische voetbalbond zou volgens Het Nieuwsblad een doorn in het oog van Garcia zijn.





"Het is en blijft toch een rare snuiter, ook in dit interview", aldus Maarten Breckx na het interview op VTM. Waarop Marc Degryse inpikte over de onmin: "Hij is een beetje kwaad omdat er geruchten in de pers worden gegooid. Maar ik denk dat er zaken gelekt zijn vanuit de Bond zelf. Het komt van binnen de nationale ploeg, dan is dat normaal dat het gebracht wordt in de pers ook ... De staff, de federatie en de spelersgroep zijn het belangrijkste."