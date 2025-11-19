"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels wonnen met 7-0 van Liechtenstein in Luik. Alles peis en vree dus? Neen, allerminst. Bondscoach Rudi Garcia sprak voor de wedstrijd wel nog met Gilles De Bilde, maar weigerde dat achteraf. Wat is de reden?

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Zo weigerde hij onder meer het interview met Gilles De Bilde van VTM en liet hij zich interviewen door iemand van Het Laatste Nieuws.

Onmin met Gilles De Bilde

Vooraf was er ook al een interview met Gilles De Bilde en ook toen was de spanning al te snijden. Hij leek zichtbaar geïrriteerd door een vraag over het FIFA-klassement van De Bilde, waarop de analisten een en ander te zeggen hadden.

Na de match wilde Garcia De Bilde zelfs niet te woord staan. Tegen Het Laatste Nieuws gaf hij aan dat er fake news zou zijn verspreid en dat de 'echte journalisten' daar moeten tegen ingaan. 

Lek vanuit de bond als reden?

De negatieve berichtgeving die de voorbije dagen naar buiten was gelekt over onvrede bij de top van de Belgische voetbalbond zou volgens Het Nieuwsblad een doorn in het oog van Garcia zijn.

"Het is en blijft toch een rare snuiter, ook in dit interview", aldus Maarten Breckx na het interview op VTM. Waarop Marc Degryse inpikte over de onmin: "Hij is een beetje kwaad omdat er geruchten in de pers worden gegooid. Maar ik denk dat er zaken gelekt zijn vanuit de Bond zelf. Het komt van binnen de nationale ploeg, dan is dat normaal dat het gebracht wordt in de pers ook ... De staff, de federatie en de spelersgroep zijn het belangrijkste."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Rudi Garcia

Meer nieuws

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
6
Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

08:40
4
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
4
Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

11:40
2
Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

01:17
8
Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

12:20
Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

12:35
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
3
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Reactie

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

07:10
15
Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
8
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
1
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
1
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
4
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald De derde helft

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

11:00
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
13
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
2
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
18
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
6
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
3
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

18/11
14
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Bobby Blue Bobby Blue over Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen" Green kill Green kill over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Green kill Green kill over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge JaKu JaKu over Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026 Dirk1897 Dirk1897 over 'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald' LordJozef LordJozef over Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen GregoG GregoG over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport 1872 1872 over Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver! Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved