Reactie Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Sclessin
| 5 reacties
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hans Vanaken liet tegen Liechtenstein meteen zijn visitekaartje achter. Al na twee minuten kopte hij de opener binnen, precies wat de Rode Duivels nodig hadden na de moeilijke avond in Kazachstan.

“We wilden er vol voor gaan en vanaf het begin de supporters meenemen", zei hij achteraf. “Het was belangrijk om deze campagne in schoonheid af te sluiten.”

De middenvelder van Club Brugge genoot duidelijk van zijn rol in het elftal en wil die niet zomaar loslaten. Zijn sterke prestatie was volgens hem een logisch gevolg van het vertrouwen dat hij krijgt. “Ik hoop dat ik mag blijven staan. Ik voel me goed in deze ploeg en denk dat ik iets kan toevoegen.”

De vraag die hij kreeg, lag echter voor de hand: wat als Kevin De Bruyne straks terugkeert? Vanaken reageerde zonder aarzelen. “Kevin erbij hebben is altijd een voordeel. Met zijn kwaliteiten kan hij een match dragen. En eerlijk: als hij speelt, kan ik misschien nog vaker de box induiken op zijn voorzetten.”

Hans Vanaken wil in de ploeg blijven staan

Toch beseft Vanaken dat niet alle keuzes in zijn handen liggen. “Het hangt er natuurlijk van af hoe de bondscoach wil spelen tegen de sterkere tegenstanders. Maar mijn ambitie is simpel: ik wil spelen. Ik wil tonen dat ik hier thuishoor.”

De Brugse aanvoerder droomt bovendien van meer dan alleen selectie. Hij wil ook op een groot toernooi eindelijk zijn stempel drukken. “Dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Maar toen hadden we natuurlijk een gouden generatie voor ons. Nu ligt het misschien iets meer open.”

Met het oog op het WK ziet Vanaken nog ruimte voor groei. “We moeten nog meer automatismen kweken richting Noord-Amerika. Maar als we dat doen, en als ik mijn kans krijg, hoop ik dat ik daar echt mijn minuten kan maken.”

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Hans Vanaken

Meer nieuws

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
2
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
4
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
1
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

01:17
4
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
3
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
3
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
3
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

11:40
17
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
16
Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

14:20
1
Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

13:30
2
Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

13:00
1
Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

15:00
6
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
3
Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

14:40
6
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

11:20
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
2
Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

11:00
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge FCBalto FCBalto over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" mantoch mantoch over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels OM-RSCL OM-RSCL over Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het" Joe Joe over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Charly77 Charly77 over Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!" OH boy OH boy over Dit beslist Pro League over DAZN én over competitieformat reds1880 reds1880 over Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg OM-RSCL OM-RSCL over Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels Jef Blaaskop Jef Blaaskop over België - Liechtenstein: 7-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved