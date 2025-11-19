Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

Hans Vanaken liet tegen Liechtenstein meteen zijn visitekaartje achter. Al na twee minuten kopte hij de opener binnen, precies wat de Rode Duivels nodig hadden na de moeilijke avond in Kazachstan.

“We wilden er vol voor gaan en vanaf het begin de supporters meenemen", zei hij achteraf. “Het was belangrijk om deze campagne in schoonheid af te sluiten.”

De middenvelder van Club Brugge genoot duidelijk van zijn rol in het elftal en wil die niet zomaar loslaten. Zijn sterke prestatie was volgens hem een logisch gevolg van het vertrouwen dat hij krijgt. “Ik hoop dat ik mag blijven staan. Ik voel me goed in deze ploeg en denk dat ik iets kan toevoegen.”

De vraag die hij kreeg, lag echter voor de hand: wat als Kevin De Bruyne straks terugkeert? Vanaken reageerde zonder aarzelen. “Kevin erbij hebben is altijd een voordeel. Met zijn kwaliteiten kan hij een match dragen. En eerlijk: als hij speelt, kan ik misschien nog vaker de box induiken op zijn voorzetten.”

Hans Vanaken wil in de ploeg blijven staan

Toch beseft Vanaken dat niet alle keuzes in zijn handen liggen. “Het hangt er natuurlijk van af hoe de bondscoach wil spelen tegen de sterkere tegenstanders. Maar mijn ambitie is simpel: ik wil spelen. Ik wil tonen dat ik hier thuishoor.”





De Brugse aanvoerder droomt bovendien van meer dan alleen selectie. Hij wil ook op een groot toernooi eindelijk zijn stempel drukken. “Dat is tot nu toe nog niet echt gelukt. Maar toen hadden we natuurlijk een gouden generatie voor ons. Nu ligt het misschien iets meer open.”

Met het oog op het WK ziet Vanaken nog ruimte voor groei. “We moeten nog meer automatismen kweken richting Noord-Amerika. Maar als we dat doen, en als ik mijn kans krijg, hoop ik dat ik daar echt mijn minuten kan maken.”