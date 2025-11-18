Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft zich nadrukkelijk laten zien in de oefeninterland tegen Liechtenstein. De 32-jarige verdediger van Club Brugge mocht voor het eerst onder bondscoach Rudi Garcia in de basis starten en greep die gelegenheid met beide handen.

Zijn opluchting klonk luid en duidelijk: “Toen ik te horen kreeg dat ik zou spelen, dacht ik: eindelijk!” De centrale verdediger bekroonde zijn zeldzame basisplaats bovendien met een doelpunt. Mechele maakte de 4-0 en straalde na afloop.

Maar het doelpunt was nog minder belangrijk dan het vertrouwen dat hij eindelijk kreeg. “Ik heb lang moeten wachten op mijn kans. Het is gewoon heel leuk om voor je land te spelen, zeker als je iets kan terugdoen”, zei hij.

Voor Mechele voelt het alsof hij nu écht bewijst dat hij deel moet uitmaken van de kern richting WK. Jarenlang presteerde hij op topniveau bij Club, inclusief Champions League-ervaring, maar in de nationale ploeg bleef zijn rol beperkt. “Ik denk dat ik mijn plek intussen wel verdien”, stelde hij zelfbewust.

Saelemaekers, het energievat

Ook Alexis Saelemaekers leverde zijn bijdrage aan de ruime overwinning. De winger was opnieuw trefzeker en pakte uit met een goal én assist. Een echt energievat!





Saelemaekers sprak over een “jongensdroom” om naar het WK te gaan, zeker nadat hij in 2022 door een knieblessure moest afhaken. Zijn woorden tonen hoe groot de honger binnen de groep is.

Met zijn sterke prestatie tegen Liechtenstein heeft Mechele zich duidelijk gemeld voor de WK-selectie. Het laatste woord is aan de bondscoach, maar één ding staat vast: Mechele heeft bewezen dat hij klaar is — en vooral dat hij niet van plan is deze kans nog los te laten.