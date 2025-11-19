Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

België is gekwalificeerd voor het WK. En nu? De volgende stap is de loting, gepland begin december in de Verenigde Staten. Dat zou ook nog wel eens het nodige vuurwerk kunnen opleveren.

Het was een formaliteit en die is met glans volbracht: België is, net als 41 andere landen, geplaatst voor het Wereldkampioenschap 2026. De volgende stap voor de Rode Duivels is nu het ontdekken van hun tegenstanders en tegelijkertijd de gaststeden die zij zullen bezoeken voor de gelegenheid.

De loting: 5 december in Washington

Alle ogen zijn nu gericht op Washington, waar op 5 december de loting zal plaatsvinden in het John F. Kennedy Center. De ceremonie begint om 18.00 uur Belgische tijd. Voor de gelegenheid worden de teams verdeeld in 12 groepen van 4.

België heeft zich, door het vermijden van puntenverlies in de FIFA-ranglijst aan het einde van deze kwalificatiecampagne, verzekerd van een reekshoofdstatuut op het Wereldkampioenschap. Zeer goed nieuws, want zo wordt het vermijden van grote namen zoals Argentinië, Brazilië, Frankrijk of Duitsland in de poules gewaarborgd.

Welke groepen? Welke steden?

Drie groepen kennen al hun reekshoofd: de groepen A (Mexico), B (Canada) en D (VS). Dat laat slechts 9 opties over voor België. Er is een breed scala aan opties wat betreft de speelsteden, aangezien de groepen per zone worden gevormd. Als reekshoofd zijn dit de mogelijke steden per groep:





C: Boston - Miami

E: Philadelphia - Kansas City - Philadelphia

F: Dallas - Monterrey

G: Los Angeles - Vancouver - Seattle

H: Miami - Atlanta - Houston

I: New York - Philadelphia - Boston

J: Kansas City - San Francisco

K: Houston - Guadalajara - Miami

L: Toronto - New York

De potentiële tegenstanders van de Rode Duivels

Zoals eerder vermeld, zijn de Duivels reekshoofd: ze zullen daarom de "grote" namen die zich voor de competitie hebben geplaatst vermijden. Hier is op dit moment de verdeling van de mogelijke potten (de teams in cursief zitten nog in de play-offs):

Pot 2: Kroatië, Marokko, Italië, Colombia, Uruguay, Zwitserland, Japan, Senegal, Iran, Denemarken, Zuid-Korea, Ecuador

Pot 3: Oostenrijk, Turkije, Australië, Noorwegen, Panama, Egypte, Algerije, Schotland, Paraguay, Tunesië, Ivoorkust

Pot 4: Oezbekistan, Qatar, Democratische Republiek Congo, Irak, Saoedi-Arabië, Jordanië, Kaapverdië, Ghana, Curaçao, Haïti, Nieuw-Zeeland

Er kunnen maximaal twee Europese landen in één poule terechtkomen. Uit de andere federaties kan er telkens maar één land in een poule zitten.