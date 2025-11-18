Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

Bondscoach Rudi Garcia sprak na de overtuigende 7-0-zege tegen Liechtenstein opgelucht én vastberaden. De kwalificatie voor het WK in Noord-Amerika is binnen, maar voor de Fransman gaat het om meer dan sportieve cijfers.

“Ik wou de 12 miljoen Belgen verenigen. Dat is gelukt, denk ik. Ik hoop vooral dat iedereen nu achter zijn ploeg staat. De rest is bijzaak", klonk het resoluut op zijn persconferentie.

Voor Garcia wordt het zijn eerste WK als bondscoach, en dat beseft hij maar al te goed. “Het wordt voor mij ook een ontdekking", klonk het. “Er zijn spelers die dit al vaker beleefd hebben. Aan degenen die nog nooit een WK meemaakten: vraag het aan de anciens, dan weet je hoe belangrijk zo’n toernooi is voor een carrière.”

De bondscoach gaf toe dat de uitdagingen groot zijn, maar dat hij die bewust heeft aangenomen. “Ik heb de challenge van Vincent Mannaert aanvaard. Dat was geen eenvoudige keuze, maar wel de juiste. Het enthousiasme dat ik nu zie, bevestigt dat.”

Rudi Garcia heeft maar één wens

Tegelijk waarschuwde Garcia voor overschatting. Hij wil realisme in de plaats van nostalgie. “Jullie moeten ophouden met denken dat we nog nummer één van de wereld zijn. We moeten stoppen met te denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn. Pas dan kunnen we écht vooruit.”





Over concrete doelstellingen voor het WK wilde Garcia nog niet in detail gaan. “We kunnen nog veel over objectieven spreken, maar dat doen we later. Eerst moet de basis goed zitten.”

Zijn grootste wens voor de komende maanden is simpel en helder. “Ik hoop al mijn spelers in goede vorm te zien. We hebben vier maanden tot maart en dan komt het WK. Ik hoop ze tegen dan allemaal ter beschikking te hebben. Dat is het enige wat ik vraag.”