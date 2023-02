Oostende vergeet na de rust te scoren om zo een levensbelangrijke zege mee te pakken

KV Oostende heeft tegen Charleroi gelijkgespeeld. Vooral Oostende had vooral na de rust de betere kansen, maar konden niet scoren. Het bleef 0-0.

De wedstrijd was nog maar net bezig en Charleroi had al een grote kans. Zorgane speelde goed binnendoor naar Mbenza, maar Hubert voorkwam de vroege 0-1. Oostende probeerde het evenwicht te herstellen. Via enkele hoekschoppen konden ze dreigen, maar Koffi moest nooit tussenbeide komen.

Na een kwartier was er een goede voorzet van Kayembe. Rodin kopte de bal weg voor zijn eigen doelman. Die kopbal dwarrelde bijna in eigen doel, maar Sakamoto kon op de doellijn nog redding brengen. Enkele minuten later was er een goede kans voor Zorgane. Hij kreeg de voorzet van Van Cleemput, maar Rodin kon zijn poging afblokken.

Daarna waren nog de beste mogelijkheden voor Oostende. McGeehan kreeg de bal van Arase, maar zijn schot werd afgeblokt. Enkele minuten voor tijd had hij te veel tijd nodig. Zo kreeg de verdediging tijd om zijn schot af te blokken. Hornby kreeg nog een verre bal en trapte in de draai recht op de vuisten van Koffi: 0-0 aan de rust.

De 2e helft kwam traag op gang. Na bijna een uur spelen draaide Ambrose zich in de 16 en trapte in de korte hoek. Koffi werkte weg in hoekschop. Bij die hoekschop kopt Ilaimaharitra weg, maar zijn kopbal ging richting verste winkelhaak. Koffi kon nog wegwerken. Daarna kon McGeehan een goede mogelijkheid voor een volley, maar hij kraakte zijn schot. Ook claimde Oostende een penalty, maar de VAR zag geen duidelijk handspel.

Charleroi kon er weinig tegenover stellen. Kayembe werd wel goed diep gestuurd. Hij vond Badji aan de 2e paal, maar die werd te veel door een verdediger gehinderd.

Oostende bleef komen. Hornby scoorde ook, maar hij werd terecht voor buitenspel afgevlagd. Daarna was er een goede counter via Atanga. Hij speelde samen met Ambrose en die trapte een voorzet, maar er stond niemand in het strafschopgebied.

Heymans kreeg een van de schaarse kansen voor Charleroi. Zijn schot week af en verdween in hoekschop, maar Oostende bleef de betere ploeg. Hornby vergat van kortbij een counter af te werken. Het bleef uiteindelijk 0-0.