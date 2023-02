Felice Mazzu legt de vinger op de wonde: "Na het openingskwartier hebben we het echte Charleroi niet meer gezien"

Charleroi heeft opnieuw punten laten liggen. Trainer Felice Mazzu zag waar het misliep.

"Ons openingskwartier was goed", vertelde Felice Mazzu op de persconferentie. "We konden 2 keer scoren, maar daarna hebben we het echte Charleroi niet meer gezien. Ok, Oostende vocht voor zijn leven, maar dat mag geen excuus zijn."

Mazzu probeerde naar verklaringen voor het gelijkspel te zoeken: "In balbezit deden we te weinig en maakten we te veel de foute keuzes. Ook konden we onze aanvallers niet goed bereiken en was er te weinig beweging. Daarnaast speelden we ook te weinig langs de flanken."

Bij een zege kwam Charleroi tot op een punt van play-off 2. Door het gelijkspel staan ze met nog 8 wedstrijden te gaan op 3 punten van een 8e plaats. "We geloven nog in de top 8, maar dan zullen we ons niveau in balbezit moeten opkrikken. Ook zijn we afhankelijk van de andere ploegen. Dus het zal moeilijk worden", besloot Mazzu.