Efficiënt KAA Gent overleeft Leuvense storm en nadert vlak voor Slag om Vlaanderen tot op punt van Club Brugge

Zowel voor KAA Gent als voor OH Leuven was het duel in de Ghelamco Arena belangrijk met oog op de play-offs. En dus was het de vraag wie het beste met de spanning zou kunnen omgaan.

KAA Gent was vrij tevreden met de puntendeling tussen Cercle en Club Brugge, want het kon zo bij winst tegen Leuven tot op een puntje van blauw-zwart komen. De Leuvenaars van hun kant wisten dat ze bij een driepunter nog achter Cercle bleven hangen met oog op play-off 2.

Puzzelen

Hein Vanhaezebrouck kon niet rekenen op Castro-Montes en Okumu, waardoor het puzzelen was achterin met Nurio Fortuna en Hjulsager als wingbacks en Godeau centraal rechts naast Ngadeau en Torunarigha. Joren Dom verving de geschorste Ricca bij OH Leuven, Al-Tamari kreeg de voorkeur op Nsingi voorin.

© photonews

© photonews

Wat er in het brein van die laatste omging was niet altijd even duidelijk. Bij zijn eerste grote kans draaide hij zo opzichtig om zijn as op zoek naar zijn linker, waardoor Nardi - opnieuw de voorkeur gekregen op Roef in doel - zijn doel proper kon houden.

En onder het motto 'Oops, I did it again' van Britney Spears deed Al-Tamari enkele minuten later nog eens helemaal hetzelfde. Altijd met rechts proberen, zou je denken - niet dus. Ook Ouedraogo kreeg een opgelegde kans op de 0-1 en Schrijvers zag zijn pegel tegen de winkelhaak stranden.

Efficiëntie

De supporters van de Buffalo's zeiden het allerminst met bloemen en stuurden hun fanions met een striemend fluitconcert de catacomben in. In een van de bezoekers mindere tweede helft bleef Nardi op onder meer pogingen van Schrijvers en Pletinckx alles beter samenhouden dan de gemiddelde bustier kan, dus hij lijkt zijn plek in doel misschien wel opnieuw te hebben veroverd ook naar Qarabag toe.

Het voordeel aan een voetbalwedstrijd is dat je twee helften hebt. En dat het dus kan verkeren. Met een donderspeech of een beetje liefde in de rust krijg je al eens een nieuw elan. Of een nieuwe start, zo u wil. Op het einde van de match kregen we al een Mexican Wave in het stadion van diezelfde supporters die een uurtje ervoor nog boos waren.

© photonews

© photonews

Niet onlogisch overigens, want KAA Gent toonde zich na de pauze veel gretiger en vinniger én het had bovendien ook zijn kansen afgewerkt. Cuypers mocht de eerste kans na de koffie al meteen van dichtbij binnenwerken, nadat Hong het voorbereidende werk had gedaan en drie spelers (inclusief doelman) in de wind had gezet.

De tweede grote kans van de Buffalo's was halfweg de tweede helft voldoende voor de dubbele voorsprong, na een knap een-tweetje tussen Kums en Cuypers. Efficiëntie in de Ghelamco Arena, iets waar ze lang op hamerden en nu eindelijk eens kregen. Gent springt over Standard naar plek 5, op een punt van Club Brugge. En volgende week is er de clash met blauw-zwart ...