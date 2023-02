Vanhaezebrouck: "Match had aan rust gespeeld kunnen zijn" en "Zoals vorig jaar tegen fris Anderlecht zonder Europees voetbal"

KAA Gent hield de punten thuis tegen OH Leuven: 2-0. Maar het had ook helemaal anders kunnen lopen. "En dan moet ik een ander versje komen vertellen."

Hein Vanhaezebrouck was niet te beroerd om het toe te geven: "Als we hier aan de rust 0-2 of 0-3 achterstaan, dan moet ik een ander versje komen vertellen."

"De match had aan de rust gespeeld kunnen zijn. OH Leuven was beter dan ons in de eerste helft. Maar we hebben karakter getoond. Daarvoor ben ik trots op mijn spelers."

Karakter

"Ik ken onze situatie en ik weet vanwaar we komen. Veel van de kansen die Leuven kreeg mochten er niet gekomen zijn."

"Vorig jaar hadden we ook zo'n match tegen Anderlecht, die ook nooit Europees spelen behalve dit seizoen dan. Toen hebben we het ook op karakter gedaan. Het is goed dat we nu snel na rust scoorden, dat gaf een boost."