Belangrijke week met Qarabag én Club voor Gent: "Maar als er donderdag opnieuw vier uitvallen, dan moeten we zondag niet spelen"

KAA Gent won van OH Leuven en mag zich zo toch met een beetje vertrouwen opmaken voor een levensbelangrijke week met Qarabag en Club Brugge.

Hein Vanhaezebrouck? Die wilde na de overwinning tegen OH Leuven nog niets zeggen over Club Brugge en de kans om over blauw-zwart naar de top-4 in het klassement te springen.

"Eerst donderdag tegen Qarabag", aldus de oefenmeester van de Buffalo's. "Ik hoop dat we die match overleven en er geen vier extra geblesseerden komen, want dan moeten we de match van zondag misschien zelfs niet spelen."

Sven Kums van zijn kant kijkt uit naar een leuke week: "Voor dat soort duels ben je voetballer geworden. Zowel Europees tegen Qarabag als zondag tegen Club Brugge zullen we er staan. Iedereen zal er klaar voor zijn."

"We willen naar boven kunnen kijken in het klassement, dus het duel tegen OH Leuven was belangrijk. We wisten dat we een goede zaak konden doen door het puntenverlies van Club Brugge."