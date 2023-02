Vanhaezebrouck na moeizame overwinning: "Van hem mag je meer verwachten" en "Het is ook een mentaal spel"

KAA Gent haalde het in eigen huis met 2-0 van OH Leuven. Toch lieten de Buffalo's geen onuitwisbare indruk na.

"Dat het publiek bij de rust floot? Dat interesseert me niet, want ik ken onze situatie en ik weet vanwaar we komen. Ook na een reis met zes uur vliegen en een zware wedstrijd in Bakoe. We hebben veel vermijdbare kansen weggegeven, met fouten die we zelf maken. We waren niet goed en Leuven was beter, maar die kansen mochten er niet komen."

"Dat er vermoeidheid is, dat snap ik. Zeker als je achter de bal moet aanlopen. Maar aan de bal moet je nog altijd kwaliteit laten zien", was Vanhaezebrouck kritisch.

Mentaal spel

"Fofana was wél aanwezig op de flank bij zijn invalbeurt, Nurio was ook aanwezig na vier weken blessure. Hjulsager? Daar mag je meer van verwachten, ondanks een oude blessure die wat opspeelde."

"Daar hebben we geen excuses voor. Het is een mentaal spel, waarbij je de knop moet kunnen omdraaien. Uithalen tijdens de rust had helemaal verkeerd geweest, nu zijn mijn spelers met hernieuwde moed uit de kleedkamers gekomen."