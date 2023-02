Leuven sakkert na nieuwe nederlaag: "Het verhaal van de voorbije weken" en "Ongezien én onbegrijpelijk"

OH Leuven had in de eerste helft een resem kansen, maar kon niet scoren in de Gentse Ghelamco Arena. Na de pauze verloor het alsnog met 2-0.

"Je zakt af naar Gent wetende dat ze een zware match en reis vanuit Bakoe hebben gehad en we speculeerden op hun vermoeidheid", opende Marc Brys zijn analyse na de 2-0 nederlaag in Gent.

Acht grote kansen

"We kwamen met veel druk op de bal en met veel beweging. Dat is in de eerste helft goed gelukt met acht grote kansen."

Alleen volgden de doelpunten niet: "Je hoopt of verwacht een aantal doelpunten. Het is ongezien en onbegrijpelijk dat we er niet in slagen een doelpunt te maken. Na de rust kwam Gent beter in de match en pakten we het te flauw aan. Het is tekenend dat hun fans in de eerste helft floten en in de tweede helft erachter gingen staan."

Het verhaal van de voorbije weken bij ons

Ook Ewoud Pletinckx reageerde teleurgesteld: "Het is het verhaal van de voorbije weken. We speelden weliswaar soms slordig, maar kregen heel veel kansen."

"Het is gek dat we die niet kunnen afmaken. Zij maken het dan wel af jammer genoeg, al moeten we eerlijk zijn dat onze tweede helft minder was."