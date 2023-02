Hugo Cuypers zit al aan vijftien doelpunten, maar blijft kritisch voor zichzelf

Hugo Cuypers zit ondertussen al aan vijftien doelpunten. Daardoor is hij nu de eerste achtervolger op de verdwenen Paul Onuachu.

Ook tegen OH Leuven was Hugo Cuypers met een doelpunt en een assist alweer belangrijk voor de Buffalo's.

Niet mijn beste wedstrijd

Met vijftien doelpunten komt hij nu op de tweede plek in het klassement der topschutters te staan, na de ondertussen al naar het buitenland vertrokken Paul Onuachu.

"Het is altijd fijn als je de ploeg kan helpen, maar het was niet mijn beste wedstrijd", aldus Cuypers in een reactie na de 2-0 tegen de Leuvenaars.