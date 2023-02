Opnieuw late opdoffer voor Zulte Waregem in degradatiemoeras na zenuwslopende partij bij Seraing

Voor Seraing was het misschien wel de laatste kans, voor Zulte Waregem een unieke kans om in de strijd tegen degradatie drie punten te pakken.

Seraing telde vooraf 18 punten, Zulte Waregem 21. De "veilige" zonde bij Kortrijk en Eupen ligt voorlopig op 25 punten, dus alle hens aan dek voor beide ploegen. Mbaye Leye had geluk dat hij Brüls alsnog kon gebruiken, maar moest het wel doen zonder Miroshi en Vormer.

Vossen vanop de stip

Het veld in Luik was nauwelijks te bespelen én de regen hielp ook helemaal niet, maar het waren ook gewoon Seraing en Zulte Waregem die weinig aanstalten maakten om er echt een interessante topwedstrijd van te maken.

Wapenfeiten in de vorm van kansen? Op één hand te tellen over de 90 minuten. Een balletje naast of in het zijnet hier of daar, weinig échte reddingen nodig van de doelmannen. Zulte Waregem kwam wel op voorsprong, vlak voor rust.

Tien tegen tien

Met dank aan ex-Esseveespeler Christophe Lepoint, die een strafschop tegenkreeg na handspel. Vossen aarzelde niet, al zat Dietsch in de goede hoek: 0-1 bij de rust en Zulte Waregem op die manier op rozen voor de tweede helft.

Daarin kreeg eerst Tshibuabua rood voor een monstertackle op Rommens, wat later ging bij de bezoekers Brüls eraf met twee keer geel. Het gaf Seraing wat moed, met tien tegen tien probeerden ze druk te zetten richting eventuele gelijkmaker.

Die viel uiteindelijk op drie minuten van het einde, een heerlijke volley van Poaty wel - Bossut helemaal kansloos. Met de puntendeling schieten beide ploegen eigenlijk weinig op. Volgende week is er de derby tussen Zulte Waregem en Kortrijk, onder absolute hoogspanning.