Club Brugge pakt (onverdiend) punt in stadsderby tegen Cercle

Club- en Cercle Brugge verdelen de punten in de stadsderby. De landskampioen kwam twee maal op voorsprong maar zag een sterke vereniging telkens langszij komen. Club blijft vierde, Cercle kan na vanavond uit de top acht vallen.

We waren het al gewend maar Parker voerde opnieuw wissels door in zijn basiself. Mechele, Sowah en Mata moesten plaats ruimen voor Sylla, Jutgla en Nielsen. Odoi zakte een rijtje naar achter. Bij Cercle kwam Daland opnieuw in de ploeg.

Cercle begon sterk aan de wedstrijd en veroverde maar liefst vier hoekschoppen in de eerste vijf minuten. Club speelde slordig achterin en had moeite met de bal uit de eigen zestien te krijgen. Na tien minuten moest Mignolet de handen een eerste keer echt uit de mouwen steken, Denkey haalde uit vanop de rand van de zestien waarop de Gouden Schoen moest paraderen.

Na een dik kwartier was het plots Club dat kwam aanzetten. Eerst voorkwam Majecki nog de achterstand na een knappe redding op een schot van Jutglà maar zag nog geen minuut later hoe de Catalaan Lang de 0-1 op een dienblad voorschotelde. De VAR nam zijn tijd maar keurde het doelpunt alsnog goed. Aan de overkant had Somers de gelijkmaker aan de voet maar Mignolet stond opnieuw pal. Rusten met een blauwzwarte voorsprong.

Na vijf minuten in de tweede helft mocht ook het groenzwarte gedeelte van het stadion juichen. Denkey trapte de bal vanop de rand van de zestien overhoeks voorbij Mignolet en hing de bordjes op gelijke hoogte. Cercle werd opnieuw de betere ploeg en kwam ei zo na op voorsprong via Daland maar zag Mignolet de kopbal knap uit doel duwen. Nadien zat de wedstrijd even op slot tot Club nog eens kwam aandringen. Buchanan bediende Nielsen die op zijn beurt schitterend uithaalde en de bal in de winkelhaak plaatste, de landskampioen opnieuw op voorsprong.

Cercle kon opnieuw gelijk komen na de vijftiende (!) hoekschop was het eindelijk prijs. Siquet schilderde de bal op het hoofd van Somers die zijn sterke wedstrijd beloonde met een doelpunt. De 23-jarige aanvaller had het winnende doelpunt aan de voet maar Club kon opnieuw op Mignolet rekenen. Het slotoffensief van beide ploegen haalde niets uit, Club en Cercle verdelen dus de punten en daar schiet eigenlijk niemand iets mee op.